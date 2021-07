https://cz.sputniknews.com/20210713/uz-aby-sli-od-valu-tihle-rusti-pohunci-czernin-se-neudrzel-kvuli-bance-15133434.html

„Už aby šli od válu tihle ruští pohůnci.“ Czernin se neudržel kvůli bance

Tomáš Czernin zaútočil na předsedu vlády Andreje Babiše kvůli Mezinárodní investiční bance založené ještě v časech socialismus. Podle Západu prý může sloužit... 13.07.2021, Sputnik Česká republika

První místopředseda TOP 09 Tomáš Czernin na svých sociálních sítích zaútočil na předsedu vlády Andreje Babiše a předsedu vlády Maďarska Viktora Orbána. Označil je za „ruské pohůnky“, a to kvůli přesunu Mezinárodní investiční banky do Budapešti.„Že vláda na parlament kašle, to je známá věc. Ale tam, kde se to dotýká bezpečnosti státu a EU, už je to nehoráznost. Už aby šli od válu, tihle ruští pohůnci,“ uvedl politik na svém Twitteru a připojil článek českých médií o Mezinárodní investiční bance.„Krytí špionáže“V článku portálu Aktuálně, na něž Czernin na svých sociálních sítích poukázal, stojí, že „spojenci varují, že postsocialistická banka, z níž Česko od roku 1989 nevystoupilo, může Rusku sloužit ke krytí špionáže“.Podle slov portálu Babišova vláda svým souhlasem v roce 2019 bance „otevřela dveře do EU“, když bylo sídlo přesunuto z Moskvy do Maďarska. „Vláda maďarského premiéra Viktora Orbána zároveň souhlasila s rozsáhlými výsadami, kterými banka může disponovat - její sídlo a veškerý hmotný majetek například v Maďarsku nepodléhají bankovní kontrole a policie do instituce může vstoupit jen s výslovným souhlasem banky. Na zaměstnance banky, a dokonce i její hosty a obchodní partnery se vztahuje diplomatická imunita,” stojí v článku portálu.Portál dále poukázal na skutečnost, že vláda zatím nepožádala parlament o schválení přesunu banky, rovněž si povšiml aktivity senátorů, jež požadují, aby Česko z banky vystoupilo.MIBMezinárodní investiční banka (MIB) je organizace založená v roce 1970. Současnými akcionáři banky jsou Bulharsko, Česká republika, Kuba, Maďarsko, Mongolsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko a Vietnam. Jak o sobě na svých stránkách píše sama banka, jedná se o „multilaterální rozvojovou instituci“, která usiluje o zprostředkování projektů navzájem mezi členskými státy, aby „zajistila udržitelný a inkluzivní růst a konkurenceschopnost národních ekonomik podpořenou existujícími historickými vazbami“.„Banka prošla od konce roku 2012 významnou modernizací. Současné ratingy: S&P A- (výhled stabilní), Moody's A3 (výhled stabilní), Fitch A- (výhled stabilní), Dagong Europe A- (výhled stabilní), ACRA A (výhled stabilní),” stojí o bance na stránkách českého ministerstva financí.

