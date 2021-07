https://cz.sputniknews.com/20210713/uzivatele-po-celem-svete-maji-problemy-s-instagramem-15133044.html

Uživatelé po celém světě mají problémy s Instagramem

Uživatelé po celém světě mají problémy s Instagramem

Uživatelé Instagramu v řadě zemí si stěžují na poruchy na této sociální síti. Svědčí o tom informace portálu Downdetector, který sleduje poruchy a odpojení... 13.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-13T23:46+0200

2021-07-13T23:46+0200

2021-07-13T23:46+0200

věda a technologie

porucha

instagram

sociální síť

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1031/79/10317958_43:0:1876:1031_1920x0_80_0_0_b2a7e95a939ac61b3ccc158dcbe00d12.jpg

K poruše došlo přibližně po 01.00 SEČ. Problémy ohlásili uživatelé z USA, Kanady, Brazílie, Argentiny a Velké Británie.Větší část uživatelů, kteří oznámili poruchy na Instagramu, si stěžovali na problém s autorizací (47 %), dalších 42 % ohlásilo problémy s načtením a 12 % poruchy webových stránek.Na začátku července byla také zaznamenána porucha aplikace. Tehdy bylo například v USA 77 % stížností spojeno s načtením příspěvků, 12 % s fungováním webových stránek a 11 % s autorizací. Instagram se změní a bude z něho nový TikTokSociální síť Instagram se vzdá priority foto ve prospěch rozvoje videa, prohlásil dříve šéf společnosti Adam Mosseri.Bude na něm více video kontentu, objeví se mj. i širokoúhlé video. A tradičních čtvercových fotografií bude méně. Algoritmy Instagramu budou dávat přednost video šotům.Kromě toho budou uživatelé vidět kromě reklamy také kontent z účtů, které nesledují. V současné době jsou doporučení na zvláštní příloze.Novinky na Instagramu se budou zavádět postupně, sociální síť zahájí tyto experimenty v nejbližších měsících. Messeri si myslí, že tyto změny sociální síť zlepší a umožní jí efektivní konkurenci s TikTokem a YouTubem.Dlouho očekávaná funkceUživatelé internetové verze Instagramu získají možnost zveřejňování příspěvků přímo z počítače. Potvrzení zveřejnil koncem června na Twitteru poradce pro sociální sítě Matt Navarra.Na screenshotech testové verze byl ukázán mechanismus vytvoření příspěvků v internetové verzi, který se jen málo liší od tradičního algoritmu na chytrých telefonech. Představitelé Facebooku (majitelé Instagramu) později agentuře Bloomberg potvrdili, že tato funkce se skutečně vyvíjí.Toto omezení, které nutilo po dlouhá léta uživatele k tomu, aby vyhledávali pro publikaci z počítače nějaké vedlejší cesty, bylo často kritizováno a označováno za umělé. Možná, že se tato novinka dotkne jenom zpráv a příběhy zůstanou i nadále exkluzivitou pro mobilní přístroje.

https://cz.sputniknews.com/20210627/instagram-rusi-stare-omezeni-a-zavadi-novou-funkci-14971658.html

https://cz.sputniknews.com/20210528/expert-prozradil-jak-nas-smiruje-instagram-a-jak-se-tomu-vyhnout-14641111.html

Červenáček

Za poruchami je hecker K. Olinka🚾 . Popisoval tu, jak se okénkem proniká do programu, nahraje se a pak se s tím dělá něco podle libosti. Zde také dává hafo kladných bodů. Hlavně sobě. Je škodlivější než trollí horda, a to i svými spekulacemi a sklonem k násilí. Američany chtěl vystřílet kulometem a stále slintá o atomovkách. No - je postižený povícero diagnózami a s lidmi nekompatibilní. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅

1