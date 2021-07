https://cz.sputniknews.com/20210713/v-kempu-na-orliku-shorelo-11-karavanu-nikdo-nebyl-zranen-15132625.html

V kempu na Orlíku shořelo 11 karavanů. Nikdo nebyl zraněn

V kempu na Orlíku shořelo 11 karavanů. Nikdo nebyl zraněn

V kempu Radava u Orlické nádrže bylo v noci pěkně horko, shořelo tam jedenáct karavanů a jeden obytný vůz. Oheň zasáhl také les na ploše 70 krát 70 metrů. Výše... 13.07.2021, Sputnik Česká republika

Mluvčí píseckých policistů Kamila Čuřínová Ingrišová médiím uvedla, že policie místo nadále hlídá. Následně budou v kempu pracovat i policisté se psy. V karavanech nebyli žádní lidé.Až to bude bezpečné, půjdeme dopoledne na místo i se psy, kvůli ohledání. Žádná zranění nejsou. Naštěstí v (karavanech) nebyli lidé, odjeli před tím,“ uvedla mluvčí.Požár vypukl v pondělí kolem desáté hodiny večer. Původní hlášení hovořilo o třech hořících karavanech, požár se však rychle rozšířil na další vozy a blízký les.Hasiči na místě vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu, požár nakonec zlikvidovali ve 3:21. Zasahovalo deset cisteren a čtyři dopravní auta.Výbuch v LovosicíchNa začátku července hasiči zasahovali v areálu výrobce biopaliv Preol v Lovosicích. Po výbuchu hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu, na místě zasahovalo 12 jednotek. Při události byli zraněni čtyři zaměstnanci, jde o popáleniny. Hasiči sdíleli informace a fotografie na Twitteru.Jak uvádí ČTK, zraněni byli tři lidé, jeden z nich musel být transportován vrtulníkem do pražského popáleninového centra.Preol zpracovává řepkový olej a je největším výrobcem biopaliv v České republice, zabývá se také výrobou řepkového oleje pro použití v potravinářství. Spadá do skupiny Agrofert.

