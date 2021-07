https://cz.sputniknews.com/20210713/v-pondeli-pribylo-239-nakazenych-koronavirem-nejhure-jsou-na-tom-tri-okresy-na-plzensku-15131145.html

V pondělí přibylo 239 nakažených koronavirem. Nejhůře jsou na tom tři okresy na Plzeňsku

V pondělí přibylo 239 nakažených koronavirem. Nejhůře jsou na tom tři okresy na Plzeňsku

V Česku za pondělí přibylo 239 nakažených koronavirem, zároveň mírně kleslo reprodukční číslo R. Aktuálně je nejhorší situace ve třech okresech na Plzeňsku... 13.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-13T08:55+0200

2021-07-13T08:55+0200

2021-07-13T09:05+0200

česko

pandemie covidu-19 v česku. aktuální zprávy

koronavirus

česká republika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/643/31/6433163_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_7d32332f0cfc29d7fcdb16055d7e7712.jpg

Pondělní testování odhalilo 239 nakažených, minulý týden to bylo 125 případů, nutno podotknout, že tehdy šlo o státní svátek.Reprodukční číslo R se několik dnů drží nad hodnotou 1, což ukazuje na zrychlování nákazy. V neděli bylo číslo R na 1,45, v pondělí mírně kleslo na 1,37.Aktuálně je na tom nejhůře Plzeňsko, kde tři okresy (Plzeň, Plzeň-sever, Rokycansko) vykazují hodnotu nákazy vyšší než 40 případů na 100 tisíc obyvatel.V nemocnicích je aktuálně 31 pacientů, dva z nich jsou ve vážném stavu. Incidence na 100 tisíc obyvatel za posledních sedm dnů stoupla na 14 případů.Za pondělí bylo podáno 91 159 dávek vakcín, celkem je v ČR vykázáno podání 9 062 043 dávek.Mutace delta v ČRKoronavirus v České republice poslední dobou zase nabírá na obrátkách a může za to především mutace delta. Podíl této nakažlivější varianty covidu-19 se totiž stále zvyšuje, jak oznámil Státní zdravotní ústav (SZÚ). Navíc i epidemiolog Roman Prymula připouští, že se delta mutace jeví nebezpečnější, než původně předvídala data.Národní referenční laboratoř (NRL) vyšetřila tento týden 30 vzorků, a to v rámci diskriminačních PCR. Uvádí se, že v 17 případech se jednalo o variantu delta, v 9 případech o variantu alfa a ve čtyřech případech bude podle ústavu zapotřebí ještě další analýza.Zmiňme, že aktuálně se v ČR vyskytuje 126 případů delta varianty.O současné situaci ve vysílání Rádia Impuls promluvil také epidemiolog Roman Prymula, který si stojí za tím, že se delta mutace bohužel jeví nebezpečnější, než ukazovala příznivá data z Velké Británie. Tamní data totiž byla značně ovlivněna tím, že se jednalo o mladší ročníky, protože starší lidé jsou v Británii proočkováni až z 99 %.Vzhledem ke zhoršující se situaci v ČR ještě podotkl, že by se zvyšující se počty nakažených rozhodně neměly brát na lehkou váhu.

https://cz.sputniknews.com/20210712/mutace-delta-v-cesku-nebezpecne-sili-dle-prymuly-je-nebezpecnejsi-nez-se-zdalo-15128099.html

https://cz.sputniknews.com/20210712/od-zari-uz-nebudou-zdarma-provadeny-preventivni-testy-pro-zabavu-a-cestovani-planuje-vojtech-15128580.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pandemie covidu-19 v česku. aktuální zprávy, koronavirus, česká republika