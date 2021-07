https://cz.sputniknews.com/20210713/v-usa-informovali-o-vyvoji-vzacneho-onemocneni-po-ockovani-vakcinou-johnson--johnson-15130945.html

V USA informovali o vývoji vzácného onemocnění po očkování vakcínou Johnson & Johnson

V USA informovali o vývoji vzácného onemocnění po očkování vakcínou Johnson & Johnson

Úřad pro kontrolu potravin a léčiv USA (FDA) varoval o nebezpečí vývoje vzácného autoimunního onemocnění po použití vakcíny proti koronaviru výroby Johnson &... 13.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-13T09:19+0200

2021-07-13T09:19+0200

2021-07-13T09:19+0200

svět

roman prymula

koronavirus

česká republika

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0d/13476301_0:344:3031:2048_1920x0_80_0_0_60668ed502cbe0c2d4356698b5388fe9.jpg

Jak se uvádí v obnovené verzi dokumentu, „v průběhu 42 dnů po použití vakcíny Janssen se zvyšuje riziko vývoje Guillainova-Barrého syndromu“. Je to vzácné onemocnění, při kterém imunitní systém útočí na nervové buňky.Guillainův-Barrého syndrom (GBS) je akutní zánětlivá demyelinizační polyneuropatie a autoimunitní onemocnění, které postihuje periferní nervovou soustavu, obvykle je vyvolané akutním infekčním procesem. GBS je vzácné onemocnění s roční incidencí od 0,16 do 4 lidí na 100 tisíc obyvatel.Společnost Johnson & Johnson dříve oznámila, že její jednosložková vakcína proti covidu-19 vytvořila spolehlivou ochranu proti kmenu delta. Podle informací společnosti trvání imunitní odpovědi vakcíny tvoří minimálně osm měsíců.V USA jsou schváleny tři vakcíny proti koronaviru, včetně preparátu Johnson & Johnson.V dubnu americké úřady doporučily dočasné pozastavení očkování preparátem Johnson & Johnson kvůli případům vzniku trombóz. Některé pacientky následně zemřely. Po zrušení doporučení o omezení používání této vakcíny úřady donutily výrobce, aby varoval o velmi vzácných vedlejších účincích v podobě trombóz.Mutace delta v ČeskuKoronavirus v České republice poslední dobou zase nabírá na obrátkách a může za to především mutace delta. Podíl této nakažlivější varianty covidu-19 se totiž stále zvyšuje, jak oznámil Státní zdravotní ústav (SZÚ). Navíc i epidemiolog Roman Prymula připouští, že se delta mutace jeví nebezpečnější, než původně předvídala data.Národní referenční laboratoř (NRL) vyšetřila tento týden 30 vzorků, a to v rámci diskriminačních PCR. Uvádí se, že v 17 případech se jednalo o variantu delta, v 9 případech o variantu alfa a ve čtyřech případech bude podle ústavu zapotřebí ještě další analýza.Zmiňme, že aktuálně se v ČR vyskytuje 126 případů delta varianty.O současné situaci ve vysílání Rádia Impuls promluvil také epidemiolog Roman Prymula, který si stojí za tím, že se delta mutace bohužel jeví nebezpečnější, než ukazovala příznivá data z Velké Británie. Tamní data totiž byla značně ovlivněna tím, že se jednalo o mladší ročníky, protože starší lidé jsou v Británii proočkováni až z 99 %.Vzhledem ke zhoršující se situaci v ČR ještě podotkl, že by se zvyšující se počty nakažených rozhodně neměly brát na lehkou váhu.

https://cz.sputniknews.com/20210712/od-zari-uz-nebudou-zdarma-provadeny-preventivni-testy-pro-zabavu-a-cestovani-planuje-vojtech-15128580.html

https://cz.sputniknews.com/20210712/mutace-delta-v-cesku-nebezpecne-sili-dle-prymuly-je-nebezpecnejsi-nez-se-zdalo-15128099.html

česká republika

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

roman prymula, koronavirus, česká republika, usa