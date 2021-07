https://cz.sputniknews.com/20210713/v-zari-bude-ve-skolach-a-zamestnanich-probihat-opet-testovani-na-koronavirus-15138360.html

V září bude ve školách a zaměstnáních probíhat opět testování na koronavirus

V září bude ve školách a zaměstnáních probíhat opět testování na koronavirus

Od září bude probíhat ve školách a v zaměstnání opět testování. Pro ČTK to uvedl epidemiolog a poradce ministra zdravotnictví Rastislav Maďar. Podle něj také... 13.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-13T19:08+0200

2021-07-13T19:08+0200

2021-07-13T19:08+0200

česko

koronavirus

nákaza

testování

nemoc

česká republika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1204/37/12043783_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_711b2d8a2ceb0ea756cdb7fc5fc01d76.jpg

Pro ČTK Maďar konstatoval, že jde o to, aby lidé neodmítali bezdůvodně vakcíny, které stát poskytuje zdarma. „Jde o to, aby lidé bezdůvodně neodmítali vakcíny poskytnuté bezplatně státem a na druhé straně kvůli tomu neodčerpávali finance státu, tedy nás všech, na testy potřebné pro jejich volnočasové aktivity, například dovolené, nebo pro využití služeb či účast na hromadných akcích,“ uvedl.Myslí si však, že pro některé skupiny by testy přece jen zdarma zůstat měly, a to například pro ty, kteří se nemohou očkovat například kvůli objektivní medicínské kontraindikaci, nebo děti do 12 let. Podle Adama Vojtěcha s tím však počítá i resort zdravotnictví.K testům se vyjádřil i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který uvedl, že předpokládá, že od 1. září nebudou preventivní testy hrazeny pojišťovnou. Testy by však byly hrazeny v případě, že by měl člověk příznaky nemoci a na testy jej pošle lékař či hygiena. „Já bych pomalu utlumoval testování zdarma, bude ale záležet na číslech,“ uvedl také vicepremiér Karel Havlíček.Kriticky se k věci naopak staví opozice. Nápad zrušit hrazení testů například zkritizoval šéf Pirátů Ivan Bartoš. „Vláda nesmí lidem vyhrožovat. Toto je špatný nátlak,” uvedl a dodal, že je nutné začít se bavit o tom, jaká opatření budou nutná, aby se předešlo podzimní vlně epidemie.Covid-19 v zemiV Česku za pondělí přibylo 239 nakažených koronavirem, zároveň mírně kleslo reprodukční číslo R. Aktuálně je nejhorší situace ve třech okresech na Plzeňsku. Reprodukční číslo R se několik dnů drží nad hodnotou 1, což ukazuje na zrychlování nákazy. V neděli bylo číslo R na 1,45, v pondělí mírně kleslo na 1,37.Aktuálně je na tom nejhůře Plzeňsko, kde tři okresy (Plzeň, Plzeň-sever, Rokycansko) vykazují hodnotu nákazy vyšší než 40 případů na 100 tisíc obyvatel.V nemocnicích je aktuálně 31 pacientů, dva z nich jsou ve vážném stavu. Incidence na 100 tisíc obyvatel za posledních sedm dnů stoupla na 14 případů. Za pondělí bylo podáno 91 159 dávek vakcín, celkem je v ČR vykázáno podání 9 062 043 dávek.Koronavirus v České republice poslední dobou zase nabírá na obrátkách a může za to především mutace delta. Podíl této nakažlivější varianty covidu-19 se totiž stále zvyšuje, jak oznámil Státní zdravotní ústav (SZÚ). Navíc i epidemiolog Roman Prymula připouští, že se delta mutace jeví nebezpečnější, než původně předvídala data.Národní referenční laboratoř (NRL) vyšetřila tento týden 30 vzorků, a to v rámci diskriminačních PCR. Uvádí se, že v 17 případech se jednalo o variantu delta, v 9 případech o variantu alfa a ve čtyřech případech bude podle ústavu zapotřebí ještě další analýza.

https://cz.sputniknews.com/20210713/v-pondeli-pribylo-239-nakazenych-koronavirem-nejhure-jsou-na-tom-tri-okresy-na-plzensku-15131145.html

https://cz.sputniknews.com/20210713/who-upozornila-na-zhorseni-situace-s-koronavirem-ve-svete--15129253.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirus, nákaza, testování, nemoc, česká republika