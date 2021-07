https://cz.sputniknews.com/20210713/who-upozornila-na-zhorseni-situace-s-koronavirem-ve-svete--15129253.html

WHO upozornila na zhoršení situace s koronavirem ve světě

Počet onemocnění ve světě roste již čtvrtý týden po sobě, sdělil na briefingu generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom... 13.07.2021, Sputnik Česká republika

„Kromě toho se po deseti týdnech poklesu zvýšila také úmrtnost,“ dodal.Zdůraznil, že svět nyní prožívá zhoršení situace s koronavirovou infekcí.Přiznal také, že regiony, které trpí nedostatkem vakcín, dělají lékařům největší starosti.Jak na briefingu uvedla vedoucí vědecká pracovnice WHO Sumiya Swaminathanová, mezi plně očkovanými lidmi existují také případy opětovné infekce kmenem delta, ale onemocnění probíhá v mírné formě nebo zcela bez příznaků.Zdůraznila, že vakcíny nechrání na 100 procent před nákazou, ale podstatně snižují pravděpodobnost vzniku závažné formy covidu-19 nebo úmrtí na koronavirovou infekci.Varianta koronaviru B.1.617 byla poprvé identifikována v Indii v říjnu 2020 a později byly objeveny tři poddruhy - B.1.617.1, B.1.617.2 (delta) a B.1.617.3, které se liší v několika mutacích proteinu spike. Podle předběžných údajů je tento typ vysoce infekční.Epidemie koronaviru v ČeskuMutace delta v Česku nadále řádí. V neděli laboratoře odhalily 147 nakažených, což je o 41 případů více než před sedmi dny. Reprodukční číslo stouplo na hodnotu 1,46, zatímco v sobotu to bylo 1,35. S nástupem prázdnin toto číslo roste, což znamená, že šíření viru nabírá na síle.Za posledních sedm dnů bylo zaznamenáno 13 případů na 100 tisíc obyvatel a v posledních 14 dnech je to 22 případů na 100 tisíc obyvatel.Nejhorší situace je nyní v Plzni a Rokycanech, kde bylo za posledních sedm dní zaznamenáno kolem 43 případů na 100 tisíc obyvatel. Špatně na tom zůstává Praha, kde bylo za poslední týden nakaženo téměř 34 osob na 100 tisíc obyvatel.Pozitivní zprávou ovšem je, že nadále pokračuje trend v poklesu hospitalizovaných pacientů. Nyní je v nemocnicích 25 pacientů s covidem-19. Pouze dva z nich jsou v těžkém stavu.

Červenáček Koronavirus vznikl v laboratoři, stojí si za svým mikrobioložka Soňa Peková. Dospělí i děti podle ní přišli během pandemie o svobodu a nechali se zblbnout politickými faktory. O očkování molekulární genetička tvrdí, že vakcinace proti „laboratorním šmejdům“ je absurdní. A to přesto, že nejvíce proočkované země, tedy například Velká Británie či Izrael, hlásí, že vakcinace je účinná. „Koronavirus má strašně moc chyb, což jsou ty různé mutace a vlny. Odlišné chování je bezprecedentní a nemá předchůdce v humánní ani veterinární mikrobiologii.Koronavirus se replikuje extrémně rychle, z čehož usuzuje, že není přírodního původu a někdo „do něj sáhl“. Názor, že virus není modifikovaný, považuje Peková za směšný. „Viry se nepěstují jako ředkvičky. Pěstují se proto, že s nimi člověk chce něco konkrétního dělat. Pokud se s vývojem vakcín začalo opravdu až minulý rok, tak je to rychlokvaška. Každý nový design viru znamená nové testování.Vakcíny jsou politické téma, protože je někdo vyprodukoval." 1

Červenáček To bychom bez sionWHO opravdu, ale opravdu, nevěděli. Světová pandemie se rozbíhá.... Už to nikdy nebude jako dříve. Nedivil bych se, kdyby vznikl přídělový systém. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

