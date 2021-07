Zacharovová odpověděla ukrajinskému prezidentovi na slova o ruském jazyce

https://cz.sputniknews.com/20210713/zacharovova-odpovedela-ukrajinskemu-prezidentovi-na-slova-o-ruskem-jazyce-15138848.html

Tisková mluvčí ruského ministerstva zahraničích věcí Maria Zacharovová okomentovala prohlášení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o ruském jazyce... 13.07.2021, Sputnik Česká republika

Zelenskyj dříve prohlásil, že „v otázce jazyka najít spravedlnost je těžké, nejspravedlivějším bude se touto otázkou nezabývat“. Podle jeho názoru, v ukrajinském zákonodárství je vše, aby Ukrajinci „žili, pracovali, hovořili a podporovali“ jak zemi, tak i jazyk.V dubnu roku 2019 byl na Ukrajině přijat zákon O zajištění fungování ukrajinského jazyka jako státního. Dokument počítal s vytvořením speciální „jazykové komise“ a také zavedením funkce zplnomocněnce pro jeho ochranu. Ve stejném roce bylo navrženo začít zkoušet veřejné činitele z ukrajinského jazyka, stejně tak jako pokuty za porušování těchto norem.Článek PutinaUkrajinský prezident se dnes vyjádřil i článku prezidenta Vladimira Putina, jenž se týká Ukrajinců. „Uděláme vše pro to, abychom ochránili každou národnostní ne menšinu, ale národnostní společenství, které na Ukrajině žije, abychom ochránili původní ukrajinské národy,“ slíbil prezident. Uvedl, že za tímto účelem již byl vypracován návrh zákona o národnostních komunitách.Zelenskyj se také vyjádřil ke článku ruského prezidenta Vladimira Putina. „Je hezké, že umí ukrajinsky,“ řekl při setkání s novináři během konference Ukrajina 30. Humanitární politika.Zelenskyj zároveň poznamenal, že neměl možnost článek podrobně prostudovat, ale některé body si stihl přečíst a rád by o nich s ruským prezidentem osobně diskutoval.V pondělí ruský prezident Vladimir Putin zveřejnil článek o historické jednotě Rusů a Ukrajinců. V něm upozornil, že po přímém zásahu Západu do vnitřních záležitostí Ukrajiny v roce 2014 začala politiku Kyjeva určovat agresivní rusofobie radikálních nacionalistů. Prezident označil zeď, která vznikla mezi národy, za velké neštěstí a dodal, že skutečná suverenita Ukrajiny je možná pouze v partnerství s Ruskem.Putin zdůraznil, že Rusko se nikdy nestane „protiukrajinským“ a že o tom, jaká Ukrajina má být, by měli rozhodnout její občané.

STEV.SEAGAL Zelenský je zkorumpovaná západní a fašistická zákeřná loutka. 1

Simo Häyhä Goebbelsová si může jen pobrečet, protože ukrajina již není ruským vazalem 1

2

