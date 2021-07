https://cz.sputniknews.com/20210713/zacharovova-zhodnotila-informace-o-podilu-americke-soukrome-vojenske-spolecnosti-na-vrazde-moiseho-15131736.html

Zacharovová zhodnotila informace o podílu americké soukromé vojenské společnosti na vraždě Moiseho

Oznámila, že na Haiti odletěla mezirezortní delegace USA s cílem vyjasnit situaci s americkou soukromou vojenskou společností, jejíž příslušníci jsou obviňováni z podílu na vraždě haitského prezidenta. Jak dříve oznámila televizní stanice CNN s odvoláním na vlastní zdroje, několik zadržených v souvislosti s vraždou prezidenta Moiseho byli informátoři amerických orgánů, včetně FBI. Alespoň jeden ze zadržených byl informátorem Úřadu pro boj s drogami (DEA). Úřad podotkl, že nikdo z útočníků nejednal na pokyn DEA. Hned po vraždě prezidenta média oznámila, že se zločinci vydávali za agenty DEA. Ministerstvo zahraničí USA tyto předpoklady kategoricky zamítlo.Na dotaz televizní stanice CNN FBI oznámila, že nezveřejňuje osobní údaje informátorů, a podotkla, že v průběhu svých vyšetřování využívá „zákonné zdroje informací“.V noci na 7. července vtrhli neznámí útočníci do přísně střeženého domu haitského prezidenta Jovenela Moiseho, poté hlavu státu zastřelili a jeho manželku těžce zranili.Podle videozáznamu z místa události se tam v noci na středu odehrál skutečný boj. Zdi domu byly doslova proděravěny jako řešeto kulkami. Na těle 53letého Moiseho napočítali 12 střelných ran.Podle informací haitských úřadů tento útok uskutečnila dobře vyzbrojená a organizovaná skupina, do níž patřilo 26 kolumbijských vojáků ve výslužbě a dva Američané haitského původu. 17 z nich včetně obou Američanů bylo zadrženo, tři zabiti v přestřelkách s bezpečnostními silami a dalších osm uprchlo.Hned po útoku bylo oznámeno, že zločinci mezi sebou mluvili anglicky a španělsky (na Haiti se mluví francouzsky).„Cizinci přišli do naší země, aby nám zabili prezidenta,“ prohlásil šéf haitské policie Leon Charles na tiskové konferenci, na níž byly novinářům ukázány zatčené osoby a zbraně, které jim byly zabaveny.

