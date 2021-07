https://cz.sputniknews.com/20210713/zakazky-na-testy-na-covid-19-na-slovensku-jsou-v-rozporu-se-zakonem-15135356.html

Zakázky na testy na covid-19 na Slovensku jsou v rozporu se zákonem

Zakázky na testy na covid-19 na Slovensku jsou v rozporu se zákonem

Správa státních hmotných rezerv Slovenska při třech zakázkách na nákup testů na koronavirus konala v rozporu se zákonem. K takovému rozhodnutí dospěl Úřad pro... 13.07.2021

Státní rezervy podle Úřadu pro veřejné zakázky SR porušily princip transparentnosti a stejného zacházení.Smlouva měla být uzavřena „s úspěšným uchazečem, jehož nabídka nesplňuje požadavky na předmět zakázky stanovené kontrolovaným, přičemž uvedené porušení zákona o veřejných zakázkách mělo vliv na výsledek veřejné zakázky“, uvádí se.Kontrola Úřadu pro veřejné zakázky se měla týkat skríningových testů na diagnostiku onemocnění covid-19 zadaných postupem přímého jednacího konání v důsledku mimořádné události z října 2020. Zakázku v hodnotě 39,5 milionu eur zadala Správa státních hmotných rezerv společnosti Eurolab Lambda, v hodnotě 8,9 milionu eur společnosti Abbott Laboratories Slovakia a zakázku v hodnotě 3,9 milionu eur dostala společnost Juhapharm.V odvolacím konání bude rozhodovat Rada Úřadu pro veřejné zakázky, rozhodnutí by měla přijmout do 45 dní.Zmiňme, že zakázka pro Eurolab Lambda byla ostře kritizována zejména ze strany opozičního Směru-SD a jeho předsedy Roberta Fica. Fico poukazoval zejména na to, že šlo o malou společnost z Trnavy a zdůraznil její napojení na současného slovenského ministra financí Igora Matoviče a vládu. Podle Fica společnost lhala, když tvrdila, že nemá nedoplatky v sociálním pojištění. Proto tedy smlouva byla od začátku neplatná a společnost se výběrového konání účastnila v rozporu se zákonem.

