Zelenskyj o článku ruského prezidenta Putina: Je hezké, že umí ukrajinsky

Ukrajina bude chránit všechny národní komunity, nejen původní obyvatele žijící v zemi. V úterý to během rozhovoru s novináři řekl ukrajinský prezident... 13.07.2021, Sputnik Česká republika

„Uděláme vše pro to, abychom ochránili každou národnostní ne menšinu, ale národnostní společenství, které na Ukrajině žije, abychom ochránili původní ukrajinské národy,“ slíbil prezident. Uvedl, že za tímto účelem již byl vypracován návrh zákona o národnostních komunitách.Zelenskyj se také vyjádřil ke článku ruského prezidenta Vladimira Putina. „Je hezké, že umí ukrajinsky,“ řekl při setkání s novináři během konference Ukrajina 30. Humanitární politika.Zelenskyj zároveň poznamenal, že neměl možnost článek podrobně prostudovat, ale některé body si stihl přečíst a rád by o nich s ruským prezidentem osobně diskutoval.„Poskytl bych mu spoustu materiálů, které by se daly v budoucnu použít v jiném článku,“ řekl Zelenskyj. Okomentoval také tezi o blízkosti ruského a ukrajinského národa.Článek Vladimira PutinaPřipomeňme, že v pondělí ruský prezident Vladimir Putin zveřejnil článek o historické jednotě Rusů a Ukrajinců. V něm upozornil, že po přímém zásahu Západu do vnitřních záležitostí Ukrajiny v roce 2014 začala politiku Kyjeva určovat agresivní rusofobie radikálních nacionalistů. Prezident označil zeď, která vznikla mezi národy, za velké neštěstí a dodal, že skutečná suverenita Ukrajiny je možná pouze v partnerství s Ruskem.Zároveň naznačil, že kyjevské úřady Donbas a jeho obyvatele prostě nepotřebují, protože vedení země nemá zájem na plnění minských dohod, protože to odporuje logice protiruských nálad vnucovaných Západem.Putin zdůraznil, že Rusko se nikdy nestane „protiukrajinským“ a že o tom, jaká Ukrajina má být, by měli rozhodnout její občané.Ve svém článku Putin zdůraznil, že dnes je Ukrajina nejchudší zemí Evropy a její HDP na obyvatele nedosahuje ani 4 tisíce dolarů, což je méně, než má Albánie, Moldavsko nebo Kosovo.

Pepa Adonis Nemá smysl diskutovat o Putinových „klamných“ historických fantaziích. Nemá to nic společného s historií ani s fakty, a proto není co vyvracet. Je to rostě ideologie. A ideologii pro vlastní chudnoucí mužiky, ne pro ukrajince, ti mu to už nežerou....Zbigniew Brzezinski kdysi uvedl, že Rusko zůstane dotud mocnou říší, dokud nepřijde o Ukrajinu. A přesně to se stalo v letech 2013–2014 a stalo se to velkou Putinovou strategickou chybou. Současným bulením na tom nic nezmění....o Ukrajinu definitivně přišel. 28

Pepe Grek a očom by ten šašo chcel s Putinom rozprávať? o tom ako plní príkazy americkej ambasády? 7

