Blížící se katastrofa? Brusel chce do roku 2035 vytlačit spalovací motory z výroby

Evropská komise přišla s návrhy opatření, které by měly pomoci k dosažení klimatických cílů. Kromě rozšíření emisních povolenek a zavedení uhlíkových cel na... 14.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-14T17:19+0200

2021-07-14T17:19+0200

2021-07-14T17:19+0200

„Nastavíme konečné datum, po němž budou muset být všechny vozy bezemisní,“ cituje portál Auto News slova předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové. Ta dodala: „Jinak bude panovat nedostatek jistoty a my nedocílíme našeho cíle klimatické neutrality k roku 2050.“Balíček Evropské komise nese název Fit for 55. Upravuje již existující legislativu, ale přináší i nové návrhy zákonů, aby bylo možné dosáhnout klimatických cílů do roku 2030.Podle plánů by se mělo k roku 2030 snížit znečištění ovzduší o 55 % ve srovnání s rokem 1990. Do poloviny století pak chce Evropská unie odstranit generátory emisí skleníkových plynů.Návrhy Evropské komise také počítají s tím, že prostřednictvím povolenek se bude platit i za znečišťování ovzduší ze silniční či lodní dopravy a vytápění budov.Klimatický balíček Evropské komise počítá s vytvořením fondu, jehož úkolem bude kompenzovat očekávané zdražení tepla a pohonných hmot.Od roku 2035 chce Evropská komise automobilkám zakázat, aby nové automobily generovaly emise oxidu uhličitého. Počítá se s výraznou podporou elektromobilů a budování infrastruktury pro jejich obsluhu, včetně dobíjecích stanic.V souvislosti s klimatickými cíli se má také zavést takzvané uhlíkové clo. To budou platit průmyslové podniky exportující do neekologicky vyráběné výrobky do Evropské unie.V případě, že návrhy Evropské komise budou schváleny, začnou platit od roku 2026.Německo a FrancieDvě největší ekonomiky Evropské unie – Německo a Francie – se postavily proti návrhům Evropské komise zakázat od roku 2035 výrobu vozů se spalovacími motory.Německo poukazuje na technicky nesplnitelné požadavky EK, Francie zase hraje o přibližně 100 tisíc pracovních míst.„Věřím, že všichni výrobci jsou si vědomi, že přísnější normy jsou na cestě. Ale ty normy musí být technicky splnitelné,“ uvedl pro německou agenturu DPA německý ministr dopravy Andreas Scheuer.

Vladimír Štumpa Trh s emisemi by měl zahrnovat také lodní společnosti, vytápění budov a silniční dopravu. To je v plánu. Letecké společnosti budou muset platit za každou vypuštěnou tunu oxidu uhličitého. Cílem EU je do roku 2030 snížit emise CO2 o 55 %, ale záměr Pařížské dohody by byl splněn při snížení o 65 %. Pokud by měly právo k prodeji jen elektroauta, tak lidi by si je podle odborníků dobíjeli po návratu z práce, a tak by vznikla odběrová špička - více než třikrát větší, než je odběr přes den. Navíc elektřina se má citelně zdražovat. Takže to je oříšek pro energetiky. Stavět jaderné, solární a větrné elektrárny ozlomkrky ? A také si myslím, že mnoho lidí si bude kupovat auta na benzin těsně před zákazem jejich prodeje. Ještě je alternativa vozidel na vodík. Bude se to celé tedy upravovat. Co na to ten, který má všech 5 pohromadě, přítel K. Olinky, diskutér Kalousek ? Budou i tráktory na baterky ? 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 1

josefnovak_36 elektromobilita, podvod tisíciletí. A to chtějí pro tyto vozidla zrušit silniční daň. Hm, z čeho pak ty silnice budou platit? Myslím, že se do ulic měst vrátí koně. Celý ten nesmysl by měl začít tím, že se přestanou prohánět kamiony po kontinentu jen proto, aby nám přivezly brambory které si dokážeme vypěstovat a banány bez který se dřívější generace obešly. Celé je to jeden velký podvod. 0

Zprávy

