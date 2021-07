Čeští vojáci se účastnili přehlídky ve Francii u příležitosti dobytí Bastily

https://cz.sputniknews.com/20210714/cesti-vojaci-se-ucastnili-prehlidky-ve-francii-u-prilezitosti-dobyti-bastily-15143402.html

„Paříž a celá Francie si vojenskou přehlídkou právě teď připomínají 232. výročí dobytí Bastily. V čele průvodu za potlesku tribun jednotka úkolového uskupení Takuba i s českými vojáky. Jsem na ně hrdý!“ napsal na svém Twitteru ministr obrany a k textu připojil dvě fotografie. Na první jsou k vidění čeští vojáci, na druhé potom francouzský prezident Emmanuel Macron jedoucí na vojenském voze.Vojenské přehlídky se účastnilo 71 letounů a 25 vrtulníků. Pozemní část vojenské přehlídky zahájily jednotky operace Takuba, jež vede Francie. V západoafrickém Mali pomáhá místním jednotkám v boji proti radikálním islamistickým skupinám. Právě v rámci Takuby se objevili i Češi spolu s Estonci či Italy. Z pozemní techniky se přehlídky účastnilo přes 4 000 vojáků, 2 300 jezdců na koních a 221 vozidel.K dobytí Bastily došlo na počátku Velké francouzské revoluce roku 1789. Svátek 14. července patří k nejvýznamnějším svátkům Francie.Jednání o SaheluMinistr obrany Metnar v průběhu včerejška jednal ve Francii o situaci v severní Africe. V Paříži se zúčastnil jednání ministrů obrany 26 evropských, afrických a amerických zemí, které mají zájem na podpoře míru a bezpečnosti v oblasti Sahelu, uvedlo české ministerstvo obrany.„Bezpečnost a stabilita v Mali a Sahelu je v zájmu celé Evropy. Česká republika je zde aktivní a chceme v tom pokračovat. Příští rok opět převezmeme na půl roku velení silám ve výcvikové misi EU v Mali,” citují stránky ministerstva obrany Metnara.Účastníci jednání přitom uvedli, že budoucí účast mezinárodních spojenců by měla být zaměřena především na výcvik a budování kapacit tamních národních ozbrojených sil, především prostřednictvím úkolového uskupení Takuba a výcvikové mise EUTM.

