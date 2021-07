https://cz.sputniknews.com/20210714/czechia-tak-se-jmenuje-nase-zeme-politici-rozhodli-bez-referenda-15142782.html

Czechia, tak se jmenuje naše země. Politici rozhodli bez referenda

Czechia, tak se jmenuje naše země. Politici rozhodli bez referenda

Jsme Czechia. Už pět let. Že jste si toho, drazí čtenáři, nevšimli? Podivný mezinárodní název naší vlasti přesto existuje a politici s ním stále šermují. 14.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-14T18:11+0200

2021-07-14T18:11+0200

2021-07-14T18:11+0200

Kde se vzala ta podivná Czechia? Zní to divně. Nepřirozeně. Byli jsme Czechoslovakia, a teď jako by nám někdo v názvu upřel slovo republika, jsme jen okleštěná Czechia. Tento název nás posouvá kamsi do Asie a dává záminku cizincům plést si naší republiku s Čečenskem, nebo ještě hůř, budeme vypadat jako reklama na pálenku, něco jako rakija.Česká republika před pěti roky zaregistrovala v databázích OSN překlad jednoslovného názvu Česko. V angličtině je uveden jako Czechia a jeho ekvivalenty jsou přesně dány i pro zbývající oficiální jazyky OSN.Název Czechia se měl podle vlády využívat například při propagaci kultury nebo sportu. Na zápisu jednoslovného názvu v této formě se shodla vláda Bohuslava Sobotky. „Budeme se snažit to používat například na kulturní nebo sportovní akce," uvedla tehdejší tisková mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagronová. Díky notifikaci jednoslovného překladu je podle ní jasně stanoveno, jaká varianta je správná. „Je to potvrzení správného názvu dle geografů a jazykovědců," řekla.Jen pro úplnost dodáme, že tehdy se proti názvu Czechia ve vládě postavila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Prý ji o změně nikdo neinformoval, ačkoli pod její rezort spadá i cestovní ruch. Navrhovala, aby o novém názvu naší republiky bylo rozhodnuto v referendu. To se nekonalo a pět let nás reprezentuje, respektive má reprezentovat, ale nereprezentuje mezinárodní zmetek.V čem ještě tkví problém názvu Czechia? Jeho zavedením naše vlast přichází o svou mezinárodní autenticitu. Česká republika je jednou z mála zemí světa, která má slovo republic v mezinárodně uznávaném názvu. Je to naše značka.Přirozeně, v češtině naší vlast rovněž nazýváme Česko. Je to také novotvar, který se mnohým nelíbí. Ale zde je nutné upozornit, že jde o novotvar domnělý. Slovo Česko se objevuje v literatuře našich obrozenců, konkrétně můžeme uvést Jána Kollára. A během politických otřesů, když se náš společný stát se Slováky otřásal v základech, byla republika přejmenována na Česko-Slovensko, respektive Česká a Slovenská Federativní Republika.Czechia nemá za sebou takovou to historii. Je to vládní výmysl, novotvar, který se sotva uchytí. Doslovný překlad názvu Česko, o který se nikdo neprosil. Zato kolik na to padlo milionů korun.O názvu Czechia Sputnik hovořil s Janou Markovou, zakládající členkou hnutí Trikolóra, místopředsedkyní krajské rady Středočeského kraje a soukromou podnikatelkou.„Mně osobně se to příliš nelíbí, ale myslím si, že momentálně máme k řešení mnohem důležitější otázky, než znovu otevírat debatu o nějaké pofidérní moderní podobě názvu naší země. Spíše by nás mělo zajímat, že se nám takzvané evropské elity snaží vyměnit strukturu obyvatelstva a ničí historické základy a tradice, na kterých naši předci tuto zemi pro nás a naše děti vybudovali. Dalším rozhodnutím nám v době jedné z nejvyšších krizí klidně vezmou nejdůležitější zdroj příjmů, kterým se pro naši republiku stala výroba automobilů. Škrtem pera jsou tak schopni v rámci takzvaného vyššího dobra připravit o práci tisíce lidí a zadlužit nás všechny na generace dopředu.Takže pokud bych si měla vzít nějaké tričko, tento název by tam určitě nebyl. V nadsázce bych spíše řekla, že by tam mělo být: nenechme se zlákat zástupnými tématy a řešme ty skutečně aktuální celospolečenské problémy," říká regionální politička.Proč se česká společnost nemůže identifikovat s názvem Czechia?„Podle mne je to dané i tím, že je to opět něčí diktát. Něco, co je nám násilně vnucované. Už jen to, že si to většina lidí zde evidentně nepřeje, znamená, že tato otázka není na pořadu dne. Nebo není důvod, aby byla," míní paní MarkováProsadí si stát název Czechia nebo to časem vyšumí a zůstane v zapomnění?„Otázka je, co zde myslíte pod pojmem stát. Pokud si tento název někdo proti vůli většiny lidí, co v něm žijí, prosadí, určitě to není správné. Protože buďto tu demokracii máme, a pak je nutné tuto vůli většiny respektovat, nebo si na ní jen hrajeme," říká spoluzakladatelka hnutí Trikolora Jana Marková.

Ykcenaj Naj od tak zvané revoluce??? se střídaly ODS sČSSD ve všech lumpárnách a vždy jim asistovali LIDOVCI a to před tim od r.1948 asistovali Československé straně socialisticé a Komunistické straně Československa, takže sliby a lumpárny,a teď se tlačí další revolucionáři-PIRATI- ti vždy v historii loupili a žebračili ,ale když se do průvodu se symbolem duhy/ostatně boží úkaz/ ukáže primátor s maníkama v kožených tangách a vedou malé děvče tak to je přes čáru.Nemám nic proti homosexuálům,každý jsme nějaký ale z naších daní si dělají reklamu , VIVA Orbáne-chybíš v české republice. I ten EU opovrhovaný Putin ví jak vypadá rodina-jak se rodí děti-je mi z toho smutno ale naděje-volby se blíží??? 1

Vladimír Štumpa Čechia byl myslím typ motorky. Důležité je, co je napsáno i na cedulce před naším představitelem na mezinárodních jednáních. Ve světě je lidem asi putýnka, jestli se za nějaký název stydíme nebo máme pocit, že po nás lezou slimáci.🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

czechia, názor, česká republika