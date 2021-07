https://cz.sputniknews.com/20210714/hasici-meli-napilno-kvuli-vecernim-bourkam-museli-k-600-vyjezdum-15140669.html

Hasiči měli napilno. Kvůli večerním bouřkám museli k 600 výjezdům

Bouřky v Česku opět zaměstnaly hasiče v západní části republiky, nakonec museli k 600 výjezdům. Nejčastěji šlo o popadané stromy a čerpání vody. Bouřky zasáhly... 14.07.2021, Sputnik Česká republika

Bouřky do Česka dorazily večer, do desáté hodiny večerní museli hasiči zasahovat u 416 technických pomocí. Více než sto výjezdů měli hasiči na západě Čech a v Ústeckém kraji.V Karlovarském kraji byly dokonce zatopeny některé silnice, situaci komplikovaly také popadané stromy. Hasiči preventivně evakuovali děti z jednoho dětského tábora u Aše. „Preventivně se rozhodlo asi o 42 dětech, že se přemístí, asi na jednu noc. Nic jim nehrozí, ale je tam spoustu vody,“ uvedl pro ČTK mluvčí krajských hasičů Martin Kasal.Podle něj situace byla nejhorší v okolí Horního Slavkova a Lokte na Sokolovsku. Bouřky zasáhly celý kraj a škody byly způsobeny i v okrese Karlovy Vary.Středočeští hasiči zasahovali převážně u popadaných stromů. Popadané větve zastavily provoz mezi Berounem a Karlštejnem, spadlé stromy zase omezily provoz mezi Mladou Boleslaví a Bakovem nad Jizerou.Pro pražské hasiče výjezdy začaly okolo deváté hodiny večerní, kdy zasahovali v Michli u nalomené větve. Jak uvádí hasiči na Twitteru, šlo o popadané stromy či čerpání vody. Do jedenácté hodiny večerní hasiči hlásili 20 případů spojených s bouřkami a deštěm.Kvůli popadaným stromům byly problémy s MHD i v Praze a Středočeském kraji. Voda například zatopila podjezd v Praze na Černém Mostě, autobusy kvůli tomu nabíraly zpoždění.Po půlnoci Hasičský záchranný sbor ČR na Twitteru uvedl, že nakonec v souvislosti s bouřkami řeší 627 technických pomocí.Meteorologové navíc vydali další výstrahu před silnými bouřkami a povodňovou pohotovost. Výstraha platí pro české kraje a Vysočinu. Meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu varují, že bouřkové pásmo dnes v noci postoupí nad Českomoravskou vrchovinu a do východních Čech, kde by měla slábnout. Varují před silnými bouřkami a vydatným deštěm.Předpověď počasíDo České republiky míří ochlazení a deště, ale do středy se země musí vypořádat s tropy. V dalších třech týdnech meteorologové očekávají průměrná maxima okolo 25 stupňů Celsia. Nejvíce srážek se očekává tento týden. Český hydrometeorologický ústav dnes zveřejnil týdenní předpověď a měsíční výhled počasí.Včera se teploty vyšplhaly až na 31 stupňů, na jižní Moravě bylo dokonce až 34 stupňů Celsia. Ve středu se teploty nad třicítku dostanou na východě země. Meteorologové od úterního večera opět očekávají ojedinělé velmi silné bouřky s přívalovými srážkami, nárazy větru a kroupami.Podle meteorologů bude první týden předpovědi srážkově nadprůměrný, další tři týdny budou průměrné. Na období od 12. července do 8. srpna se předpovídá průměrný úhrn srážek 77 milimetrů.

