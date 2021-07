https://cz.sputniknews.com/20210714/jackie-chan-chce-vstoupit-do-komunisticke-strany-ciny-15146714.html

Jackie Chan chce vstoupit do Komunistické strany Číny

Jackie Chan chce vstoupit do Komunistické strany Číny

Známý hollywoodský herec Jackie Chan, který se ve filmech proslavil zejména svým bojovým uměním, oznámil, že se chce stát členem Komunistické strany Číny.

Zmiňme, že Jackie Chan už v minulosti čelil kritice za své politické názory a podporu komunistické strany. Jackie Chan podporuje vládnoucí čínskou stranu již několik let. Kromě toho je členem Čínského lidového politického poradního shromáždění, které jmenuje sama strana. Působí také jako viceprezident Čínské filmové asociace.V rozhovoru pro čínské národní noviny Global Times Jackie Chan uvedl: „Vidím majestátnost Komunistické strany Číny, a ti splní, co říkají a slibují, za méně než sto let, za několik desetiletí. Chci se stát členem Komunistické strany Číny,“ řekl Jackie Chan.Avšak poté, co Jackie Chan oznámil své přání být členem komunistické strany, se sociálními sítěmi prohnala vlna kritiky. Mnozí uživatelé vytkli Chanovi jeho charakter a morální vlastnosti. Jako důvod posloužily například jeho nevěra v manželství a také drogové kauzy jeho syna.Jackie Chan je známý herec, který se narodil v Hong Kongu, kde žije i v současnosti. Ve filmech se proslavil zejména znalostí bojových umění. V Hollywoodu začal rezonovat v roce 1995 s filmem Rachot v Bronxu. Dalšími známými filmy byly například Křižovatka smrti, Karate Kid, nebo Tenkrát na Východě.

