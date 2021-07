https://cz.sputniknews.com/20210714/jeste-neni-nutne-delat-nejake-velke-zavery-prymula-okomentoval-soucasnou-situaci-v-cesku-15142064.html

„Ještě není nutné dělat nějaké velké závěry.“ Prymula okomentoval současnou situaci v Česku

„Ještě není nutné dělat nějaké velké závěry.“ Prymula okomentoval současnou situaci v Česku

Epidemiolog a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula v rozhovoru pro Interview 24 uvedl, že covid-19 se nyní šíří hlavně mezi mladými lidmi a v příštích... 14.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-14T10:38+0200

2021-07-14T10:38+0200

2021-07-14T10:38+0200

česko

pandemie covidu-19 v česku. aktuální zprávy

roman prymula

koronavirus

česká republika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/16/12554578_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_5e180c0d3a10a67fa97744abebe5d1e1.png

V Česku znovu rostou počty nakažených, za pondělí testy odhalily 239 případů covidu-19 a za úterý dokonce 317 nově nakažených. Reprodukční číslo se v ČR nadále drží nad hodnotou 1. Podle Prymuly však ještě není nutné dělat nějaké velké závěry.Za nárůstem nakažených Prymula vidí zrušení opatření, nakažlivější mutaci delta i neproočkovanou část populace, což se týká především mladých lidí. Podle něj se v některých případech jedná o komunitní šíření, navíc u množství případů delta není jasné, kde se lidé nakazili.Nárůst nejen v ČeskuPrymula v rozhovoru také připomněl, že nárůst není patrný pouze v Česku, ale týká se také řady dalších zemí v Evropě. Některé země opatření zvyšují, naopak některé jako Velká Británie či Rakousko je uvolňují. Bývalý ministr zdravotnictví je přesvědčený, že ministerstvo nedopustí podobnou situaci jako před rokem. Také podle něj je v Česku velké procento lidí, kteří covid-19 neprodělaly. Podle jeho názoru je možné očekávat, že u tří milionů lidí šíření může být explozivní.Epidemiolog se také domnívá, že situace nebude stejná jako loni, ale problém by podle něj mohl nastat na přelomu července a srpna, kdy bude nutná nějaká reakce.Mutace deltaPrymula také okomentoval mutaci delta, která je podle něj nebezpečná tím, že se jí podařilo obelstít náš imunitní systém a protilátky vytvářené člověkem v některých případech obchází. Člověk podle něj může přenášet virus v mutaci delta, i když je očkovaný a má 14 dní po druhé dávce.Testování od záříOd září bude probíhat ve školách a v zaměstnání opět testování. Uvedl to epidemiolog a poradce ministra zdravotnictví Rastislav Maďar. Podle něj také nemá stát poskytovat lidem další testy zdarma.Maďar konstatoval, že jde o to, aby lidé neodmítali bezdůvodně vakcíny, které stát poskytuje zdarma. „Jde o to, aby lidé bezdůvodně neodmítali vakcíny poskytnuté bezplatně státem a na druhé straně kvůli tomu neodčerpávali finance státu, tedy nás všech, na testy potřebné pro jejich volnočasové aktivity, například dovolené, nebo pro využití služeb či účast na hromadných akcích,“ uvedl.Myslí si však, že pro některé skupiny by testy přece jen zdarma zůstat měly, a to například pro ty, kteří se nemohou očkovat například kvůli objektivní medicínské kontraindikaci, nebo děti do 12 let. Podle Adama Vojtěcha s tím však počítá i resort zdravotnictví.K testům se vyjádřil i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který uvedl, že předpokládá, že od 1. září nebudou preventivní testy hrazeny pojišťovnou. Testy by však byly hrazeny v případě, že by měl člověk příznaky nemoci a na testy jej pošle lékař či hygiena. „Já bych pomalu utlumoval testování zdarma, bude ale záležet na číslech,“ uvedl také vicepremiér Karel Havlíček.

https://cz.sputniknews.com/20210713/dalsi-problem-pro-cestovatele-laboratore-nestihaji-vyhodnocovat-testy-15131513.html

https://cz.sputniknews.com/20210713/situace-jako-v-cesku-ale-rakousko-rozvolnuje-15133635.html

https://cz.sputniknews.com/20210713/v-zari-bude-ve-skolach-a-zamestnanich-probihat-opet-testovani-na-koronavirus-15138360.html

Vladimír Štumpa Herřmánkový čaj. Objeveno, že je to "těžká zbraň" už v malém množství proti tumorům. 💖 9

wwwbuerger.. Souhlasím jako Kosmo Olin = pepiczek, s panem Prymulou. Počkat si, a uvidět, a zatím se smát, je i můj přístup. Ale i přes jeho nátlak na mě, jej do klubu vyvolených, kde je už Fabricio, nevezmu. Ta jeho pleška ... a prý má homeroidy. Jistě nosí pistoli ... A já jsem ze všeho tak vyplesklý. Navíc včera večer mě v závodu o aportovací klacík předběhli hned 3 postarší psi. To jednomu nepřidá. Zvýšuji si dávku cannabisu a koukám na německou televizi, kde vše vědí o 14 dnů dříve. 1

3

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pandemie covidu-19 v česku. aktuální zprávy, roman prymula, koronavirus, česká republika