Média: Pracovníci ochrany zabitého prezidenta Haiti nepřišli k výslechu

Média: Pracovníci ochrany zabitého prezidenta Haiti nepřišli k výslechu

2021-07-14T09:04+0200

2021-07-14T09:04+0200

2021-07-14T09:04+0200

Uvádí se, že hlavní inspektor Paul Eddy Amazan a generální koordinátor pro otázky bezpečnosti Národního paláce Jean Aguel Civil se měli dostavit ke komisaři vlády BedFordu Claude v rámci vyšetřování případu vraždy haitského prezidenta.Dříve média uváděla, že policie Haiti osobám odpovědným za bezpečnost zavražděného prezidenta zakázala vycestování ze země. Kromě zákazu vycestování se pracovníci ochrany musí každý den hlásit v sídle generální inspekce, nyní zůstávají na svobodě. Státní zastupitelství země 12. července zahájilo výslechy důstojníků.Vražda haitského prezidentaPřipomeňme, že haitský prezident Jovenel Moïse byl smrtelně zraněn 7. července, kdy skupina lidí zahájila střelbu v jeho soukromé rezidenci. V zemi bylo dokonce na 15 dní vyhlášeno stanné právo.Úřady se domnívají, že za tímto činem stojí ozbrojení cizinci. V sousední Dominikánské republice předpokládají, že útok má na svědomí sedmičlenná skupina Jihoameričanů - čtyři Kolumbijci a tři Venezuelané. Organizátoři atentátu jsou pravděpodobně haitští drogoví dealeři.Haitský prezident Jovenel Moïse byl 12krát postřelen vysoce kvalitními náboji, než podlehl svým zraněním, prozradil v rozhovoru pro tamní deník Le Nouvelliste soudce Carl Henry Destin. Podle Destina byly náboje ráže 5,56 mm, používané v různých zbraních NATO, jako jsou M4A1 a FN SCAR, a náboje pro ráže 7,62 mm, používané například v rodině zbraní AK, nalezeny v domě zesnulého prezidenta.Destin dále odhalil, že Moïse byl několikrát střelen do hlavy, hrudníku a kyčlí. Jedna kulka ho zasáhla do čela, zatímco druhá protrhla prezidentovo břicho.Vrazi také zranili jeho ženu, ale její život je v současné době „mimo nebezpečí".

