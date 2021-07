Moskvané si budou moci nechat vytetovat QR kód, kterým se budou prokazovat v restauracích

https://cz.sputniknews.com/20210714/moskvane-si-budou-moci-nechat-vytetovat-qr-kod-kterym-se-budou-prokazovat-v-restauracich-15145658.html

Moskvané, kteří byli očkováni proti koronaviru nebo ho prodělali v posledních šesti měsících, budou moci navštívit restaurace nebo kavárny ve městě pomocí... 14.07.2021, Sputnik Česká republika

Společnost tuto možnost spustila společně s internetovým obchodem Everink Tattoo. Uživatelé mají k dispozici celkem šest variant návrhu kódu, takže si každý může vybrat náčrt podle svých představ.Abyste získali tetování, je nutné provést objednávku na webových stránkách a po kontaktování manažera zaslat do obchodu QR kód.Od 28. června mohou v Moskvě navštěvovat instituce a veřejné akce s více než 500 osobami pouze občané, kteří byli očkováni proti koronaviru, kteří jej prodělali před nejvýše šesti měsíci, nebo lidé, kteří mají negativní PCR test. Návštěvníci musí tento status potvrdit pomocí speciálního QR kódu.Zhoršení situace s koronaviremPočet onemocnění ve světě roste již čtvrtý týden po sobě, sdělil na briefingu generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Uvedl, že po deseti týdnech poklesu se zvýšila také úmrtnost. Podle něj to představuje ještě větší hrozbu pro lidské životy. Přiznal také, že regiony, které trpí nedostatkem vakcín, dělají lékařům největší starosti.Jak na briefingu uvedla vedoucí vědecká pracovnice WHO Sumiya Swaminathanová, mezi plně očkovanými lidmi existují také případy opětovné infekce kmenem delta, ale onemocnění probíhá v mírné formě nebo zcela bez příznaků.Zdůraznila, že vakcíny nechrání na 100 procent před nákazou, ale podstatně snižují pravděpodobnost vzniku závažné formy covidu-19 nebo úmrtí na koronavirovou infekci.Varianta koronaviru B.1.617 byla poprvé identifikována v Indii v říjnu 2020 a později byly objeveny tři poddruhy - B.1.617.1, B.1.617.2 (delta) a B.1.617.3, které se liší v několika mutacích proteinu spike. Podle předběžných údajů je tento typ vysoce infekční.

