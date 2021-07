https://cz.sputniknews.com/20210714/na-tv-nova-odstartoval-novy-serial-chybet-v-nem-nesmela-ani-alice-bendova-15138201.html

Na TV Nova odstartoval nový seriál. Chybět v něm nesměla ani Alice Bendová

Na TV Nova odstartoval nový seriál. Chybět v něm nesměla ani Alice Bendová

Televize Nova si pro své diváky na léto připravila nový seriál. Od 9. července běží Co ste hasiči, který se odehrává v prostředí Ladova kraje. Diváci se můžou... 14.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-14T00:14+0200

2021-07-14T00:14+0200

2021-07-14T00:14+0200

celebrity

alice bendová

fotografie

seriál

instagram

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1146/76/11467602_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_dce01ca3106caca89cd9e6192a217e3a.jpg

Děj seriálu se točí kolem hasičské jednotky a jejího velitele Petra, kterého si zahraje Petr Rychlý. Hasiči v seriálu bojují s nelehkými a nebezpečnými úkoly. Úplatný starosta obce chce hasiče v Horní zrušit. V roli starosty se představí Václav Kopta.Kromě Petra Rychlého a Václava Kopty se v seriálu představí hasičská jednotka v obsazení: Jaromír Nosek, Radim Kalvoda, Marek Holý. V roli veterinářky se představí Jana Bernášková, dvojici pražských lufťáků si zahrají Martin Pechlát a Ivana Uhlířová. Kromě nich však diváci uvidí i Nelu Boudovou, Lucii Benešovou, Pavla Nového, Vlastimila Zavřela, Romana Vojtka.„Jsme rádi, že můžeme našim divákům nabídnout v létě premiérový seriál. Čeká je v něm vše, co mají rádi – oblíbení herci, známé prostředí českého venkova, humorné situace a nejrůznější vztahové propletence,“ uvedla programová ředitelka TV Nova Silvia Majesková a dodala, že doufá, že si všichni diváci v seriálu najdou to své a že se budou při něm dobře bavit.V seriálu se představí také herečka Alice Bendová, která zveřejnila fotografie z natáčení na svém účtu na Instagramu.Alice prostřednictvím svého účtu poděkovala své kolegyni Janě Bernáškové za zaslání fotek z natáčení zmíněného seriálu.Bernášková Alici odpověděla: „Byl to s tebou krásný den!“Alice BendováAlice Bendová je česká modelka, herečka a moderátorka. V rozhovorech si často stěžuje, že musí věnovat svému tělu velkou pozornost, aby po dvou dětech neztloustla, i přesto ale Bendová patří mezi nejvíce sexy české herečky, na které čas zřejmě neplatí.Pokud jde o její osobní život, v roce 2004 se provdala za hokejistu Václava Bendu, se kterým má dvě děti. Po třináctiletém soužití se ale manželství nakonec rozpadlo. Nyní je partnerem herečky Michal Topol.Zahrála si ve známých českých filmech jako Báječná léta pod psa, Duše jako kaviár, Všechno nejlepší!, Sametoví vrazi atd. Diváci ji mohou znát také ze seriálů Rodinná pouta, Velmi křehké vztahy a další.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

alice bendová , fotografie, seriál, instagram