Nejvyšší státní zástupce Stříž míní, že za verbální trestné činy nemá hrozit nepodmíněný trest

Nejvyšší státní zástupce Stříž míní, že za verbální trestné činy nemá hrozit nepodmíněný trest

Nový nejvyšší státní zástupce Igor Stříž zastává názor, že verbální trestné činy, tedy například nenávistné útoky na sociálních sítích, by se neměly postihovat...

Uvedl, že chce trestným činům z nenávisti věnovat velkou pozornost, stejně jako jeho předchůdce Pavel Zeman. Podle jeho slov by měli lidé znát dělící čáru, kde se projev názoru dostává do kolize s trestním zákoníkem.Podle jeho slov se dokážou orgány činné v trestním řízení již dobře vypořádat s fyzickým násilím z nenávisti. Avšak u takzvaných „hate speech“, tedy verbálních nenávistných projevů založených na rasové, etnické či náboženské nesnášenlivosti, je situace složitější. Vysvětluje, že pro policii je obtížné hledat hraniční projevy v záplavě elektronické komunikace a ani státní zástupci na problematiku neměli vždy jednotný pohled.Kromě toho se Stříž domnívá, že u některých trestných činů je sazba příliš přísná. Například poukázal na kauzy lidí, kteří na sociálních sítích schvalovali nábožensky motivovaný teroristický útok na mešity na Novém Zélandu. Z trestního zákoníku vyplývá, že pokud někdo veřejně přístupnou počítačovou sítí schvaluje teroristický čin nebo vychvaluje pachatele, bude potrestán až 15 lety vězení. Stříž však dodal, že soudy šly často rozumně pod sazbu.Igor StřížVláda Andreje Babiše schválila návrh ministryně spravedlnosti Marie Benešové a jmenovala Igora Stříže na post nejvyššího státního zástupce. Stříž byl dosavadním náměstkem bývalého nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Ministryně Benešová v souvislosti se Střížem uvedla, že rozhodnutí jmenovat ho do čela Nejvyššího státního zastupitelství bylo jednomyslné. Igor Stříž jako veřejný žalobce pracuje od roku 1986, nejprve působil jako právní čekatel, později jako vyšetřovatel a prokurátor u vojenské prokuratury.

❌➗➖➕ Když lidé v průkazných hnusných nedemokatických totalitních režimech v diskusních fórech písemně a sprostě nadávají, tak to není žádná dobrá vizitka pro ten režim. A když se tyto záznamy i digitálně a dokumentacně pro příští generace zachovají, tak se budou digitální archeologové radovat, jako v Pompeji, že mají doklady našeho žití a vládní způsoby diktátorů, kterým tyto sprosťárny vadili, protože by chtěli diktaturu, kde lide mluví slušně.. 🇪🇺🇨🇿👎👎👎🐖🐖🐖🤮🚾🚾 13

Zprávy

