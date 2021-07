https://cz.sputniknews.com/20210714/neni-to-uz-pres-caru-se-v-tomto-veku-takhle-vystavovat-kerndlova-ukazala-telo-v-plavkach-15137768.html

„Není to už přes čáru se v tomto věku takhle vystavovat?" Kerndlová ukázala tělo v plavkách

„Není to už přes čáru se v tomto věku takhle vystavovat?“ Kerndlová ukázala tělo v plavkách

Zpěvačka Tereza Kerndlová se ve svých 34 letech může pochlubit parádní postavou. Dokazuje to i svými příspěvky na sociální síti. Někteří fanoušci byli její... 14.07.2021

Na nové fotce Kerndlová pózuje v bikinách, které mají odvážný střih a podtrhují její postavu. Jako komentář k fotce zvolila zpěvačka pouze jednoduché černé srdíčko.A jaké byly reakce sledujících? Někteří byli takovou fotkou nadšení. „Top dáma a ještě k tomu sexy,“ napsal například jeden z jejích fanoušků. „Sexy kočka,“ souhlasil další uživatel.„Jste mladá a krásná,“ zalichotil zpěvačce její sledující. „Terezko, moc ti to sluší,“ přitakával další. Některým se po Tereze již stýská a chtěli by ji zpět v Česku. „Terko, ty se sluníš a Škráša potřebuje koncerty, mazej domů,“ uvedl.„Tereza vypadá pořád na 20 a to mi nikdo nevymluví,“ poznamenal jiný sledující.Nutno podotknout, že kromě pochvalných komentářů se našli i takoví uživatelé, kterým se tato odvážná fotka příliš nezamlouvala. „Není to už přes čáru se v tomto věku takhle vystavovat?“Tereza KerndlováTereza Kerndlová je česká zpěvačka, která začala zpívat se skupinou Black Milk. Již v roce 2002 skupina získala Českého slavíka v kategorii Objev roku, ale v roce 2005 se dívčí kapela rozpadla.Následně pokračovala ve své kariéře sólově. Je známá takovými singly jako Přísahám, Presumpce neviny či Schody z nebe a další. Dokonce reprezentovala Českou republiku na Eurovizi 2008, kde se svou písní Have some fun obsadila 18. místo. V roce 2018 vydala novou desku, která nese název S Tebou.Co se týče soukromého života, Kerndlová je již několik let šťastně zadaná. S partnerem René Mayerem je lze považovat za jeden z nejšťastnějších párů českého showbyznysu. Mají za sebou totiž více než 15 let vztahu. René Mayer je o 16 let starší, pracuje jako podnikatel a z prvního vztahu má syna. Se zpěvačkou zatím děti nemají.

