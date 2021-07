https://cz.sputniknews.com/20210714/neockovani-si-budou-platit-testy-podle-vojtecha-nelze-zatezovat-system-zdravotniho-pojisteni-15142419.html

Neočkovaní si budou platit testy. Podle Vojtěcha nelze zatěžovat systém zdravotního pojištění

Neočkovaní lidé si po prázdninách budou muset hradit preventivní testy na koronavirus, takto rozhodla vládní rada pro zdravotní rizika. Ministr zdravotnictví... 14.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-14T13:33+0200

Novinkou je, že od 1. září pojišťovny nebudou hradit testy na covid. Podle ministra Vojtěcha ministerstvo chce samozřejmě motivovat lidi, aby se nechali očkovat. Podle něj je masivní hrazení testů pro zdravotní pojišťovny a systém veřejného zdravotního pojištění skutečně poměrně náročné.Adam Vojtěch připomněl, že se novinka nebude týkat těch, kteří se z objektivních důvodů nemohou nechat očkovat. Také se to nebude týkat dětí mladších dvanácti let. Dodal také, že hrazení testů by se měla vztahovat i na děti straší dvanácti let.Uvedl také, že rada vlády pro zdravotní rizika jasně konstatovala, že je to správná cesta. „Ve chvíli, kdy všichni lidé, kteří mají možnost se nechat naočkovat, už očkováni budou, už bychom neměli takto masivně testování hradit,“ uvedl Vojtěch.Zmínil, že hrazené testy byly alternativou, kdy vakcína nebyla dostupná pro všechny. To ale na konci léta již platit nebude. Proto se podle něj i zkracuje interval mezi dvěma dávkami na 21 dní, aby skutečně mohl být naočkovaný každý, kdo o to stojí.Vojtěch se vyjádřil také ke kritice opozice, že se v září přestane testovat, i když může přijít třetí vlna. Ministr připomněl, že se počítá s plošným testováním školáků na začátků září, které bude také plně hrazeno. „Pokud by se ale epidemiologická situace zhoršila, tak se počítá s tím, že by se s plošným testováním ve školách pokračovalo, stejně jako ve firmách. To je ale jiný případ. Pokud hygiena nařídí, že se plošně musí testovat ve školách a firmách, hrazené to bude,“ uvedl Vojtěch.Na závěr zdůrazňuje, že lidé, kteří chtějí vycestovat, do zahraničí, by měli být očkovaní. „V jiných zemích vůbec není běžné to, aby testy byly takto hrazeny,“ zmiňuje a dodává, že je to nadstandartní ve srovnání s jinými zeměmi.Laboratoře nestíhajíČeši vyráží na dovolené a naráží na nový problém, garance vyhodnocení PCR testu proti covidu-19 již neplatí. Laboratoře nestíhají vyhodnocovat testy. V menších městech se i na termín musí čekat několik dnů. Na některých místech jsou to až dva týdny. Cestoval si však může zaplatit za expresní test.Na situaci upozornil server Lidovky.cz. Připomíná také, že PCR testy jsou mnohdy jedinou propustkou pro cestu na dovolenou. A nyní laboratoře nezvládají garantovat, že výsledek bude hotov do 48 hodin. Je však možné si připlatit za expresní otestování, které vyjde na šest tisíc korun.Podle mluvčí laboratoří Spadia Simony Součkové je nárůst znatelný, v Praze byl minulý týden až 30%. Zástupci laboratoří uvádějí, že největší zájem o testování je v pondělí a pátek. Server připomíná, že na většině míst je možné výsledek do 24 hodin získat už jen za úplatu.

