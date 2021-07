Policie pátrá po rusky mluvících útočnících. Na internetu se strhává lavina rusofobie

https://cz.sputniknews.com/20210714/policie-patra-po-rusky-mluvicich-utocnicich-na-internetu-se-strhava-lavina-rusofobie-15146829.html

6. července skupinka rusky mluvících osob napadla muže v metru. Obrat „rusky mluvící/hovořící“ – je jako červený hadr, který spouští pod články v médiích... 14.07.2021, Sputnik Česká republika

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy ve zprávě nadepsané Napadení v metru informuje takto: „Během cesty se dvaačtyřicetiletý cestující v metru zastal ženy, kterou obtěžovali tři rusky hovořící muži. Následně od nich utržil několik ran pěstí. Policisté z místního oddělení Karlín pátrají od úterý 6. července po třech rusky hovořících mužích, kteří během cesty metrem (linky B) na nástupišti metra Florenc fyzicky napadli dvaačtyřicetiletého cestujícího.“ Zpráva říká, že muž skončil v nemocnici, po verbálně obtěžované ženě se také pátrá.Že mělo jít o rusky mluvící útočníky, se policie – dle por. Mgr. Violety Siřišťové, u které se reportér Sputniku informoval na průběh události – dozvěděla od napadeného muže. Stojí za pozornost, že útočníci byli oblečeni do oděvů s anglosaskými popisky (dokonce s vlajkou USA). Samotný postižený, dřív, než na platformě (nástupišti) metra zkolaboval, do poslední chvíle svíral v ruce plechovku s pivem.Čím je tento případ zajímavý? V reakci na mediální články, kteréžto zprávu policie různě citují, se již objevily nenávistné rusofóbní komentáře. Čtenář Rudolf Novák v reakci na Echo24 říká – „rovnou vyhostit“. Že jde o cizince, se nicméně zatím neví.O lidech „rusky hovořících“ či s „ruským přízvukem“ nečteme poprvé. Jeden takový chuligán obtěžoval v říjnu cestující nožem a byl zadržen. Poté co byl muž vypátrán, média o něm hovořila dále jako o „cizinci“…Ondřej Procházka komentuje poslední případ (stále nevyšetřený) rusky hovořících útočníků v diskuzi na novinky.cz: „Můžete mi někdo vysvětlit, proč je v Praze tolik prasat z Ruska? […] Od vyžírek z Východu, co tady dělají jen bordel, nic dobrýho nepřijde…“Zavolal jsem na policejní Odbor komunikace a vnějších vztahů. Chtěl jsem vědět, zda je možné, aby muž s plechovkou piva, v okamžiku insultace, uměl adekvátně lingvisticky posoudit, zda slyší ruštinu, či ukrajinštinu, či jiný slovanský jazyk. Protože pokud jde o „ruský přízvuk“ obecně – tak právě s přízvukem většinou hovoří cizinci, když uplatňují jazykový systém, který není jejich mateřštinou. Rusky hovořící mohli k dovršení všeho mluvit rusky s přízvukem (pokud to nebyli právě Rusové).Rodilý mluvčí obvykle nemá přízvuk, ale typickou intonaci rodilého mluvčího. S přízvukem rodilí mluvčí hovoří buď po dlouhodobém pobytu v cizině, viz případ tenisty Ivana Lendla či modelky Němcové, nebo lidé, kteří trpí neurologickou příhodou. Jisté je, že v ČR žije daleko méně Rusů než Ukrajinců, jen tak na okraj... Jak první, tak druzí dost určitě budou umět rusky. Je možné, že Ukrajinci budou hovořit rusky s ukrajinským přízvukem (budou-li chtít mluvit rusky), zatímco Rusové – když už – možná budou mluvit rusky s nějakým ruským krajovým dialektem. S největší pravděpodobností však ani Rusové, ani Ukrajinci přízvuk v ruštině mít nebudou. Budou hovořit rusky čistě. Taková je zkušenost reportéra Sputniku.V dnešní době komentáře o pachatelích „rusky mluvících“ či s „ruským přízvukem“ (když rusky mluvící hovoří česky), automaticky strhávají lavinu rusofobie. Zeptal jsem se na názor analytika Jana Schneidera, zda by náhodou nemohlo jít o ovlivňování. Níže jeho odpovědi.Sputnik: Pane Schneidere, Policie ČR vydala zprávu o útočnících v metru, které ještě nedopadla. Nicméně ve zprávě se říká, že šlo o rusky hovořící. Na policii řekli, že tiskové zprávy stejně nikdo nečte, že všichni sledují video. To je ale němé. Tam ruština slyšet není.Jan Schneider: Zkouším si představit, zda by v případě, že by útočníkem byl třeba Rom, zda by tam tento fakt zazněl. Rozhodně to není obvyklé a přijde mi taková informace jako nadbytečná. Zveřejňování redundantní informace proto považuji za účelový postup.Rusů jako takových je v ČR cca 10krat méně než Ukrajinců; rusky mluví „kde kdo“ z Východu…Nevím, nakolik jsou čísla přesná, ale Rusů tu skutečně tolik není, tedy ve srovnání s jinými národy z prostoru bývalého SSSR. Rusky hovoří přinejmenším kdokoli ze Společenství nezávislých států, tedy lidé, kteří sem přicházejí z postsovětského prostoru. Zda umí Češi v tomto rozlišovat, myslím si, že spíše nikoliv.Když třeba v Německu (či jinde v EU) něco vyvede migrant, sice se připustí, že je to migrant, ale podstatná informace hned následuje v podobě té, že šlo určitě o člověka vyšinutého. V našem posledním případě z metra má člověk apriori pocit, že šlo o ruské gangstery.Ono jde o to, co se komu hodí. Dříve se kriminalita zveřejňovala především v souvislosti s etnikem/rasou/národností (třeba slavný světový případ Sacco a Vanzetti, pozn. aut.): jindy se zase o zavlečené kriminalitě. mlčí. V případě rusky hovořících útočníků v metru může jít o účelové zneužití, které může mít za cíl přiložit polínko do ohníčku rusofobie. Pachatelé mohou být z jakékoli země, kde se ruština považuje za „lingua franca“… Myslím, že by se tím měla zabývat inspekce. Mně se zdá, že se jedná o údaje, které by neměly být zveřejňovány.V Praze je plno kamer. Ptal jsem se na policii, proč pachatele netrasovali. Odpovědí bylo, že ne všechny kamery jsou třeba v provozu. V té souvislosti si vybavuji případ Skripalů, tam samozřejmě kamerový záznam jako z udělání chybí…Policie používá kamerových záznamů. Třeba teď nějaké takové zpracovává a uslyšíme o tom. Co se týká Skripalových – Anglie je „nejprokamerovanější“ zemí v Evropě. Těžko si představit, že by tajná služba, která chrání bývalého ruského špiona, že by si nechala takový subjekt sejít z očí.Pokud u nás některé městské kamery nefungují, co k tomu říci? Měli by je opravit, když už tam jednou jsou. V případě salisburského incidentu je vše jednoduché, nejspíše tam není zveřejnit co.Děkujeme za komentář.Rádo se stalo.

