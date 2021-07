Půjdete s Piráty a STAN do koalice? Odpověď Fialy uživatele příliš neuspokojila

https://cz.sputniknews.com/20210714/pujdete-s-piraty-a-stan-do-koalice-odpoved-fialy-uzivatele-prilis-neuspokojila-15146500.html

Petr Fiala odpovídal na otázku, zda půjde po parlamentních volbách do koaličního vládnutí s Piráty a STAN. Redaktor Radek Bartoníček uváděl, že někteří členové ODS totiž touží i po současném premiérovi Andreji Babišovi.Fiala však toto tvrzení vyvrátil s tím, že pozice ve straně vůči premiérovi je jednoznačná. Uvedl, že to nebude s pirátskou koalicí jednoduché. „Pokud tak voliči rozdají karty a bude tady šance na změnu, my jsme připraveni tu změnu udělat,“ uvedl.K věci se vyjádřila i šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, která uvedla, že je jasné, s kým do koalice nepůjdou, z čehož podle jejích slov i vyplývá, s kým půjdou. A jaké byly reakce na síti? Zdá se, že Petr Fiala uživatele svou odpovědí příliš nepřesvědčil.„Takže jediná @market_a to řekla jasně a bez vytáček. Hlavně u @ODScz si nejsem jistý, že by raději zvolili další 4 roky v opozici než holport s AB. Pokud po volbách poběží avizovaná lumpárna AB a Zlodědka, je reálné, že AB nabídne ODS extra výhodné podmínky a ti po nich skočí,“ napsal například jeden z uživatelů.A i další se přidal k podobnému názoru. „Přesně. Odpověď pana Fialy rozhodně není jednoznačným vyloučením spolupráce s Burešem. Spíš otevřená zadní vrátka.“Koalice SpoluPřipomeňme, že koalice Spolu spustila kampaň den po Pirátech a Starostech a nezávislých, se kterými by ráda po volbách sestavila koalici, která by postavila mimo hru Andreje Babiše a jeho politickou stranu ANO.Na konci dubna při představení volebního programu Spolu Fiala uvedl, že nechtějí zvyšovat daně a budou prosazovat výhradně prozápadní orientaci Česka. Říjnových voleb se chtějí účastnit s kampaní pod heslem „Dáme Česko dohromady“.Při odstartování kampaně koalice Spolu Fiala přislíbil občanům, že koalice Spolu bude usilovat o to, aby se do české politiky vrátily hodnoty a morálka. Podle něj přišel čas na změnu a věří ve světlou budoucnost Česka.Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se budou konat 8. a 9. října tohoto roku.

Ykcenaj Naj od tak zvané revoluce??? se střídaly ODS sČSSD ve všech lumpárnách a vždy jim asistovali LIDOVCI a to před tim od r.1948 asistovali Československé straně socialisticé a Komunistické straně Československa, takže sliby a lumpárny,a teď se tlačí další revolucionáři-PIRATI- ti vždy v historii loupili a žebračili ,ale když se do průvodu se symbolem duhy/ostatně boží úkaz/ ukáže primátor s maníkama v kožených tangách a vedou malé děvče tak to je přes čáru.Nemám nic proti homosexuálům,každý jsme nějaký ale z naších daní si dělají reklamu , VIVA Orbáne-chybíš v české republice. I ten EU opovrhovaný Putin ví jak vypadá rodina-jak se rodí děti-je mi z toho smutno ale naděje-volby se blíží??? 1

Vladimír Štumpa Mám jen pocit, že se ta "demokratická" opozice rozkulačí sama. A to bude nahrávka pro ANO, Přísahu a další: ČSSD a ty od Trikolóry. Volného politická strana s Bobošíkovou by měla vyrazit s něčím zásadovým. V programu i v činech. Podobně jako to udělal Matovič. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

