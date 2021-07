https://cz.sputniknews.com/20210714/ruske-ministerstvo-zahranici-zareagovalo-na-obvineni-nemecka-vuci-rt-15148565.html

Ruské ministerstvo zahraničí zareagovalo na obvinění Německa vůči RT

Ruské ministerstvo zahraničí zareagovalo na obvinění Německa vůči RT

Obvinění německých představitelů vůči RT Deutsch jsou nepřijatelná, pokusy očernit novináře jsou v rozporu se závazky Berlína zajistit svobodu slova, uvedla... 14.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-14T22:02+0200

2021-07-14T22:02+0200

2021-07-14T22:02+0200

rt

svět

ministerstvo zahraničních věcí

reakce

média

rusko

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/569/48/5694815_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_311242ef6d9b1a86f07163364f0b2b04.jpg

Televizní kanál Russia Today nepředstavuje hybridní hrozbu, ale „normální televizní program“, který prezentuje Německo v ne zrovna přátelském světle, prohlásil německý ministr vnitra Horst Seehofer na brífinku v Berlíně.Jak se uvádí v komentáři Zacharovové na webu ruského ministerstva zahraničí, považuje Moskva za nutné znovu upozornit na prohlášení předsedy Bundestagu Wolfganga Schäubleho, že Ruská federace údajně cíleně manipuluje názory německých občanů s ruskými kořeny prostřednictvím německojazyčného vydání mediálního holdingu RT, RT Deutsch. Poznamenala také, že výroky namířené proti RT Deutsch, které replikovala německá systémová média, pronesl i německý spolkový ministr vnitra Horst Seehofer.„Považujeme takové narážky ze strany členů nejvyšších orgánů a vlády Německa za nepřijatelné. Obvinění vznesená proti vysoce profesionálním ruským médiím s mnohamilionovou celosvětovou sledovaností jsou naprosto nepodložená,“ uvedla Zacharovová.Podle ní jsou pokusy o diskreditaci a očerňování novinářů RT Deutsch, kteří jsou většinou německými občany, „v zásadním rozporu se závazkem Německa zajistit svobodu slova a názorovou pluralitu, jak je zakotveno v řadě mezinárodních dokumentů“.„Útokem na média Berlín hrubě porušuje hodnoty demokracie, které proklamuje jako svou prioritu, a to i daleko za svými hranicemi,“ zdůraznila mluvčí ministerstva zahraničí.Zpráva o kontrarozvědcePřed rokem zveřejnilo německé ministerstvo vnitra zprávu o činnosti kontrarozvědky (Spolkový úřad pro ochranu ústavy) v roce 2019, podle níž hrají ruská média RT Deutsch a Sputnik ústřední roli při uplatňování proruského vlivu v Německu.Zmiňme, že německý Commerzbank 26. února odeslal písemné oznámení o zrušení účtů Russia Today v Německu a Ruptly, také oznámil, že přístup k finančním operacím bude zrušen 31. května.Zmiňme, že Sputnik a RT na Západě několikrát obviňovali ze šíření lží, neuvedli ale žádné důkazy. Oficiální představitelé Ruska označili tato prohlášení za neopodstatněná.Situace kolem ruských médií se na Západě stává pořád složitější. V listopadu 2016 Evropský parlament přijal rezoluci, ve které se mluví o nezbytnosti čelit ruským médiím, přičemž hlavními hrozbami v dokumentu figurují Sputnik a RT. Vladimir Putin při komentování přijetí tohoto usnesení poblahopřál novinářům Sputniku a RT k produktivní práci. Dále poznamenal, že tento dokument svědčí o očividné degradaci představ o demokracii v západní společnosti. Putin dále uvedl, že věří ve vítězství zdravého rozumu a doufá, že ke skutečným omezením ruských médií nedojde.

https://cz.sputniknews.com/20210714/nemecky-ministr-vnitra-nepovazuje-kanal-russia-today-za-hybridni-hrozbu-15144919.html

https://cz.sputniknews.com/20210309/rt-de-pripravuje-zalobu-na-noviny-bild-13303204.html

Ykcenaj Naj

Demokracie jen ta správná a jen od někoho,rusi a Čína to má jednoduché neboť stačí psát pravdu získanou v EU a je oheň na střeše.Tu v EU je takový ksindl a Kocourkov, že to musí i přes to jak je to mnohdy smutné být komické.Voják Švejk by zapadl a ještě by evropské exponenty hodně převyšoval, proto se jim Sputnik nelíbí a nejraději by jej umlčeli-to je ta správná novinářská etika a EU demokracie a svobodná část světa ha ha ha

3