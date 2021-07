https://cz.sputniknews.com/20210714/sefa-slovenskych-statnich-hmotnych-rezerv-kvuli-skandalu-vyzvali-k-odchodu--15145843.html

Šéfa slovenských státních hmotných rezerv kvůli skandálu vyzvali k odchodu

Podle názoru předsedy strany Hlas Petera Pellegriniho by měl předseda Správy hmotných rezerv Slovenska Ján Rudolf odstoupit ze své funkce. Jako důvod uvedl... 14.07.2021, Sputnik Česká republika

Úřad pro veřejné zakázky v minulosti konstatoval, že Správa hmotných rezerv Slovenska porušila při nákupech testů principy transparentnosti a rovného zacházení. Pellegrini uvádí, že pokud Rudolf sám neodstoupí z funkce, měl by být odvolán vládou na nejbližším zasedání.„Vyzývám předsedu SŠHR, aby se vzdal své funkce jako politické gesto,“ prohlásil slovenský politik. Rudolf by měl podle jeho názoru přiznat svoji chybu a popřípadě i sdělit, kdo mu ji nařídil udělat či ho motivoval. Současná vláda, podle jeho slov, národu slibovala transparentnost a efektivní nakládání s veřejnými penězi.Další, kdo by podle názoru Pellegriniho měl odstoupit, je ministr financí Igor Matovič. Matovič prý ještě jako premiér přinutil Slováky testovat se antigenními testy pořízenými od trnavské společnosti Eurolab Lambda jen z toho důvodu, aby mohla vydělat spřízněná společnost.„Igor Matovič se ukázal jako člověk, který všechny obelhal,“ konstatoval Pellegrini s tím, že před volbami ze sebe dělal „nejspravedlivějšího ze spravedlivých“.Rozpor se zákonemVčera bylo informováno, že Správa státních hmotných rezerv Slovenska při třech zakázkách na nákup testů na koronavirus konala v rozporu se zákonem. K takovému závěru dospěl Úřad pro veřejné zakázky SR. Správa rezerv se ale proti těmto zjištěním odvolala, rozhodnutí proto zatím není právoplatné.Státní rezervy podle Úřadu pro veřejné zakázky SR porušily princip transparentnosti a stejného zacházení. Smlouva měla být uzavřena „s úspěšným uchazečem, jehož nabídka nesplňuje požadavky na předmět zakázky stanovené kontrolovaným, přičemž uvedené porušení zákona o veřejných zakázkách mělo vliv na výsledek veřejné zakázky“, uvádí se ve zprávě Úřadu pro veřejné zakázky.Kontrola Úřadu pro veřejné zakázky se měla týkat skríningových testů na diagnostiku onemocnění covid-19 zadaných postupem přímého jednacího konání v důsledku mimořádné události z října 2020. Zakázku v hodnotě 39,5 milionu eur zadala Správa státních hmotných rezerv společnosti Eurolab Lambda, v hodnotě 8,9 milionu eur společnosti Abbott Laboratories Slovakia a zakázku v hodnotě 3,9 milionu eur dostala společnost Juhapharm.

