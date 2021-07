https://cz.sputniknews.com/20210714/slovenska-policie-zadrzela-migranty-z-maroka-nasli-je-v-navesu-kamionu-15148334.html

Slovenská policie zadržela migranty z Maroka. Našli je v návěsu kamionu

Policie Slovenské republiky informovala na sociální síti, že při kontrole kamionu z Bosny a Hercegoviny objevili v přední části přívěsu tři státní příslušníky... 14.07.2021, Sputnik Česká republika

Na Facebooku informovali policisté o tom, že příslušníci Finanční správy Celního úřadu Košice - Haniska při kontrole kamionu z Bosny a Hercegoviny našli v přední části návěsu tři státní příslušníky Maroka.Na oddělení je přivezla hlídka Oddělení cizinecké policie Policejního sboru Košice, kde projevili vůli požádat o azyl na území Slovenské republiky.Migranti podle policistů odletěli ze své vlasti letecky do Istanbulu. Odtud pěšky překročili hranici mezi Tureckem a Řeckem. Jeden z cizinců překročil hranice po moři na člunu. Pokračovali pěšky do Albánie, pak pěšky do Černé Hory a poté pěšky do Bosny a Hercegoviny.Slovenská policie napsala, že tuto trasu absolvovali odděleně a setkali se až v Bosně a Hercegovině, kde nastoupili do kamionu.Další odhalení slovenské policieSlovenští policisté na východě země při zjišťování totožnosti odhalili čtyři migranty, kteří za sebou měli nelehkou cestu. Jedná se o jednoho Inda a tři osoby s bangladéšskou státní příslušností. Stalo se tak na konci června.Při prověřování cizineckou policií z města Michalovce bylo zjištěno, že migranti z Bangladéše odcestovali ze své rodné země letadlem do Dubaje 5. května. Jejich cesta byla organizována formou převaděčství a vyšla je přibližně na 15 tisíc eur za každou osobu. Migranti se původně měli dostat do Francie. Převaděč jim vzal všechny doklady a pak je v Dubaji posadil na loď. Následně je vezli v kufru automobilu a nakonec museli jít i pěšky. Uprchlíci po celou dobu neměli tušení, ve které evropské zemi se nacházejí. Zjistili to až při kontrole slovenskými policisty.O něco blíže se od své cílové destinace ocitl občan Indie. Ten totiž mířil do Rakouska. Jeho příběh byl velice podobný předchozím. Ind za svoji cestu zaplatil 17 tisíc eur. Převaděč mu vzal všechny dokumenty a organizoval další cestu. Migrant z Indie putoval čtyřmi různými vozidly. Pak ho z auta vyhodili, zbili a nechali putovat samotného. Když se probral z bezvědomí, šel pěšky přes les, až dokud opět neztratil vědomí. Policisté mu okamžitě zajistili nezbytnou lékařskou pomoc.

