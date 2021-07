https://cz.sputniknews.com/20210714/snemovna-by-mohla-navrh-zakona-o-odskodneni-za-vrbetice-projednat-30-cervence-15147298.html

Sněmovna by mohla návrh zákona o odškodnění za Vrbětice projednat 30. července

Sněmovna by mohla návrh zákona o odškodnění za Vrbětice projednat 30. července

14.07.2021

Já jsem ráno mluvil s předsedou Sněmovny (Radkem) Vondráčkem (ANO), 30. července bude mimořádná schůze ohledně důchodů. Tak mě informoval, že by právě tenhle zákon mohl být schválen stejný den,“ uvedl Babiš.Vláda v pondělí návrh zákona o odškodnění za výbuchy ve Vrběticích podpořila.Podle návrhu zákona by peníze měly být rozděleny mezi Zlínský kraj, Bohuslavice nad Vláří, Haluzice, Lipovou, Vlachovice a Slavičín.Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš uvedl, že peníze, které obdrží kraj, budou investovány do okolí Vrbětic.Starostové dotčených obcí také chtějí hloubkový pyrotechnický průzkum území. Tento návrh podporuje i premiér.Policisté spolu s hasiči zajišťovali v areálu sběr munice, práce skončily loni. Hloubkový pyrotechnický průzkum byl vykonán pouze v nejexponovanějších místech.Bývalé muniční sklady jsou v současnosti prázdné. Několik zrekonstruovaných objektů Vojenského technického ústavu zůstalo funkčních. V jejich okolí by podle Babiše mělo vzniknout kilometrové ochranné pásmo. Ostatní část areálu by měla být ve spravování Vojenských lesů a statků.Během prvního výbuchu skladů přišli o život dva lidé, ke druhé explozi došlo v roce 2014. Obě budovy měla v pronájmu ostravská firma Imex Group. V době explozí byl areál ve správě státního podniku Vojenský technický ústav. Zmiňme, že čeští vyšetřovatelé mají podezření, že do výbuchů byli zapletení členové ruské tajné služby. Toto obvinění vyústilo do zhoršení rusko-českých vztahů. Rusko a Česká republika si nato vzájemně vyhostily pracovníky velvyslanectví a následně země přešly na princip parity.Ruská vláda následně zařadila Českou republiku na seznam nikoliv přátelských zemí, kde se ještě umístily Spojené státy. Podle tohoto opatření může česká diplomatická mise zaměstnávat pouze 19 zaměstnanců z místních sil.Ministerstvo zahraničních věcí RF uvedlo, že nepodložená obvinění na adresu Ruska jsou součástí velké kampaně Západu proti Moskvě. Ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov označil to, co se děje v Česku kolem vyšetřování kauzy Vrbětice, za schizofrenii.

Karel Adam A teď jak to přišít Rusům aby to sežrali.... 1

bobo Naprostý souhlas. Vláda o něčem jedna, důkazy žádné. A to člověk nemluví o ostudě, kterou má Česká republika. Ještě jsem se nesetkal za sebou svůj život s takovou mezinárodní ostudou. A copak vážení budete dělat, když vás Rusko vyzve o náklady za druhou světovou válku. Angličanům jsme zaplatili i za padlé vojáky, kteří padli za Anglii a ne za naši Republiku. Jo a to se budeme kroutit. Navíc Rusko na rozdíl od nás má padne argumenty a ne jenom Cuka a Geka.. 0

