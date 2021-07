Stříž si posvítí na kauzu Čapí hnízdo. Chce vědět, kdy padne rozhodnutí

https://cz.sputniknews.com/20210714/striz-si-posviti-na-kauzu-capi-hnizdo-chce-vedet-kdy-padne-rozhodnuti-15148760.html

Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž se bude zajímat o časový rámec rozhodování státního zástupce o kauze Čapí hnízdo, v níž figuruje premiér Andrej Babiš... 14.07.2021, Sputnik Česká republika

V kauze kolem Čapího hnízda policie koncem května navrhla obžalovat premiéra Babiše a jeho tehdejší poradkyni Janu Mayerovou z poškození finančních zájmů EU a dotačního podvodu. Dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch v současnosti řeší, zda podá obžalobu, zastaví trestní stíhání, nebo celou věc bude řešit jinak. Zmiňme, že Babiš veškerá obvinění dlouhodobě popírá.Stříž uvedl, že se bude zabývat tím, jak se Šaroch rozhodne a také časovým rámcem záležitosti.Na dotaz, zda je ve veřejném zájmu, aby bylo o kauze rozhodnuto před říjnovými volbami do Sněmovny, Stříž odmítl odpovědět.Připomeňme, že již před dvěma lety pražský kriminalista Pavel Nevtípil navrhoval podání žaloby na Andreje Babiše, později však státní zástupce Jaroslav Šaroch zastavil stíhání všech účastníků daného případu.Krátce poté, co Šaroch zastavil trestní stíhání, se nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman rozhodl obnovit stíhání Andreje Babiše a Jany Mayerové. Nařídil tak policejním orgánům a státnímu zástupci Šarochovi, aby zabezpečili potřebné důkazy, jako jsou například finanční analýzy a zahraniční dokumenty.Uvádí se, že v případě podání žaloby státním zástupcem Šarochem premiérovi Andreji Babišovi a jeho bývalé poradkyni Janě Mayerové může hrozit trest odnětí svobody na deset let, a to kvůli obviněním z dotačního podvodu a poškozování finančních zájmů Evropské unie.

