Tálibové kontrolují skoro polovinu újezdů v Afghánistánu, prohlásili na Ministerstvu zahraničí RF

Tálibové kontrolují skoro polovinu újezdů v Afghánistánu, prohlásili na Ministerstvu zahraničí RF

Tálibové pod svou kontrolu získali skoro polovinu újezdů v Afghánistánu z více než 400, nemohou ale dobýt a udržet administrativní střediska provincií... 14.07.2021, Sputnik Česká republika

„Nelze pustit ze zřetele skutečnost, že většina újezdů přešla k tálibům bez boje. A co to vlastně znamená? Vládní vojska prostě opustila své posádky a pozice a utekla, máme-li věci nazývat jejich pravým jménem. Proto tálibové tam tak snadno vstoupili a vzali tyto újezdy pod kontrolu. V Afghánistánu je přes 400 újezdů, z nichž více než jedna třetina, a možná i polovina, je nyní pod kontrolou tálibů, a to nikoli v důsledku bojových akcí, ale v důsledku odchodu vládních vojsk z těchto území,“ řekl Kabulov.Kabulov zdůraznil, že se tálibové ani „nesnaží“ vzít silou pod svou kontrolu 100 % území Afghánistánu, „protože mají zdravý rozum a chápou, že to není možné“.Podle prognóz RF mohou aktivní bojové akce v Afghánistánu trvat ještě dva měsíce, v jejichž průběhu mohou tálibové vzít pod svou kontrolu ještě několik provincií, to ale nebude znamenat, že se stanou plnoprávnými vládci země, řekl zvláštní zástupce prezidenta RF pro Afghánistán. Rusko je však znepokojeno tím, že válečného chaosu na severu Afghánistánu mohou využít bojovníci IS*.Mluvčí politické kanceláře hnutí Tálibán* Abdullahib Mansur dříve prohlásil, že větší část území Afghánistánu, kromě Kábulu a části újezdů kolem hlavního města, kontroluje Tálibán. Podle jeho slov z téměř 400 újezdů kontrolují tálibové asi 250.V Afghánistánu probíhá konfrontace vládních sil s bojovníky hnutí Tálibán, kteří dobyli značná území na venkově a zahájili ofenzívu na velká města. Nestabilita v Afghánistánu roste na pozadí slibů americké administrativy ukončit do 11. září stažení vojsk z této země. V roce 2020 podepsali Washington a představitelé tálibů v Dauhá první za více než 18 let války dohodu o míru. Předpokládá stažení cizích vojsk z Afghánistánu v průběhu 14 měsíců a zahájení meziafghánského dialogu o výměně zajatců.*Teroristické organizace zakázané v Rusku.

Červenáček Jistě jsou mezi táliby vítáni další islámští bojovníci a kdejaký utečenec. Situace se může změnit. Nešlo by odříznout táliby od dodávek zbraní ? Co na to ti, kteří mají všechny tři (pardon - všech pět) pohromadě - diskutér Kalousek nebo Míner Peter ? 🥀 🍒🌹🏅🏅 0

