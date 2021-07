Ústavní soud SR pozastavil vyhlášku komplikující cesty na Slovensko

https://cz.sputniknews.com/20210714/ustavni-soud-sr-pozastavil-vyhlasku-komplikujici-cesty-na-slovensko-15147690.html

Znamená to tedy, že se vrací rozdělení států podle jejich epidemiologické situace na zelené, červené a černé. Kontrolám na hranicích tedy brzy odzvoní.Vyhláška, která vstoupila v platnost 9. července, vyvolala protesty na hranicích. Na Ústavním soudu vyhlášku napadl opoziční Směr-SD, který se domnívá, že takový předpis diskriminuje neproočkované lidi při uplatňování jejich ústavního práva na svobodu pohybu a práva na svobodný vstup na území Slovenské republiky.Dalším argumentem bylo, že vyhláška diskriminuje pendlery, kteří jsou omezováni při docházení do zaměstnání.Ústavní soud přijal návrh opozičních poslanců parlamentu k dalšímu jednání v plném rozsahu. O souladu vyhlášky s Ústavou SR bude soud ještě rozhodovat.V odůvodnění rozhodnutí Ústavní soud uvedl, že vyhláška považuje za plně naočkovanou osobu takovou, která obdržela pouze první dávku vakcinační látky proti koronaviru. Ústavní soud má za to, že podle vědeckých poznatků osoba po aplikaci první dávky očkovací látky, nemá vytvořené protilátky v množství, které by jí zabezpečovaly dostatečnou ochranu před nákazou. Z toho tedy podle Ústavního soudu plyne, že tato vyhláška umožňuje přechod přes hranice osobám, které prakticky nejsou naočkovány. Ústavní soud dodává, že z vyhlášky nevyplývá, co vedlo k zavedení odlišného přístupu k jednotlivým skupinám osob. „Úřadu veřejného zdravotnictví nic nebrání, aby i nadále vyhláškami reagoval na změny pandemické situace v závislosti na stavu poznání okolností, které i potenciálně mají vliv na šíření viru. K těmto zásahům však musí přistupovat tak, aby byl zřejmý nejen jejich obsah, ale také účel,“ uvádí soud. Úřad veřejného zdravotnictví SR respektuje rozhodnutí Ústavního soudu. O dalším postupu se ještě bude jednat.Režim na hranicích zatím pořád funguje v souladu s vyhláškou. Ústavní soud totiž ještě nezveřejnil své rozhodnutí a do té doby účinnost vyhlášky nebude oficiálně pozastavena.Úřad veřejného zdravotnictví občany nabádá, aby při překračování hranic respektovali pokyny kontrolních složek.V souladu s vyhláškou se karanténě vyhnou pouze plně proočkované osoby, pracovníci určitých profesí a také lidé, kteří pouze projíždějí územím Slovenska. Během přechodného období se výjimka vztahuje také na osoby, které obdržely pouze první dávku očkovací látky a také pro osoby které dojíždějí za prací. Zkrátit karanténu je možné na základě vykonání PCR testu, který lze podstoupit nejdříve pátý den izolace.Proti opatření se už v pátek a sobotu konaly protesty na hranicích včetně hraničních přechodů mezi Slovenskem a Českem. Nařízení také komplikovalo cesty turistů na Slovensko, což podle podnikatelů vyústilo v rušení pobytů turistů z Česka a Polska.

