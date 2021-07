https://cz.sputniknews.com/20210714/v-cesku-zase-radi-bourky-na-vsetinsku-odnesl-vichr-strechu-ubytovny-15148970.html

V Česku zase řádí bouřky, na Vsetínsku odnesl vichr střechu ubytovny

V Česku zase řádí bouřky, na Vsetínsku odnesl vichr střechu ubytovny

Ani ve středu se Česko nevyhnulo bouřkovému pásmu. Od jihu zasáhlo celé Čechy, nad Slezskem prochází pak další pás. Právě v Moravskoslezském kraji zaznamenali... 14.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-14T22:36+0200

2021-07-14T22:36+0200

2021-07-14T22:36+0200

česko

extrémní počasí

déšť

počasí

hasiči

bouře

česká republika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1002/49/10024934_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_7b716f7604b13d3b0b0fbf2c09552704.jpg

Hasičský záchranný sbor České republiky na sociální síti uvedl, že v porovnání se včerejším večerem vyjeli za stejné časové období, tedy od 17:00 do 20:00, ke dvojnásobku události. Silné bouřky je zaměstnávají nejvíce v Moravskoslezském kraji, poté v Jihočeském, Středočeském, Zlínském a Vysočině.Jak uvádí web Novinky.cz, v Moravskoslezském kraji zasahují hasiči u polámaných stromů, ale čerpají i vodu ze sklepů. Celkem je nahlášeno asi 140 události. Uvádí se, že bouřky se prohnaly především Opavskem a Ostravskem, avšak žádná z událostí není evidována jako mimořádná.Co se týče Zlínského kraje, bouřky zasáhly hlavně Vsetínsko. Tam hasiči od šesté hodiny večerní zaznamenali více než 20 výjezdů. Například ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku silný vítr strhl střechu ubytovny.Pokud jde o ubytovnu, pak o incidentu informovali hasiči ze Zlínského kraje na sociální síti. „Nejhůře však dopadla střecha ubytovny ve Valašském Meziříčí na ulici Kouty, kterou silný vítr strhl. Na místo vyjeli místní profesionální hasiči s výškovou technikou. Pomocí ní se dostali do prostoru střechy, kde na velké části chyběla krytina. Padající střecha poškodila i štít domu, který hasiči částečně strhli,“ napsali.„Většinou jde o odstraňování polámaných větví nebo vyvrácených stromů a samozřejmě čerpání vody ze sklepů, plus čištění komunikací nebo kanálových vpustí. Převažují ale stromy, to je zatím 107 událostí,“ citují Novinky slova mluvčího hasičů Lukáše Poppa.Dodal, že dobrovolné jednotky to většinou zvládají. Poznamenal, že profesionální hasiči jsou také venku, avšak prioritně na takových událostech pracují dobrovolní hasiči.V jižních Čechách hasiči vyjížděli k asi 80 zásahům, přičemž nejčastěji odklízeli popadané stromy, desetkrát odčerpávali vodu. „Nemám informaci, že by byl někdo zraněný. Zásahy byly na severu našeho kraje, Písecko, Táborsko nejvíc, Českobudějovicko a Českokrumlovsko minimálně. V tuto chvíli se situace již uklidňuje,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Matějů.Připomeňme, že varování meteorologů před silnými bouřkami platí do čtvrtečních dvou hodin rána pro celý Olomoucký, Moravskoslezský a Zlínský kraj spolu s okresy na východě Jihomoravského kraje. Meteorologové varují, že tam může napršet až kolem 50 litrů vody na metr čtvereční a výstraha platí i před kroupami a nárazy větru o rychlosti asi 90 kilometrů za hodinu.

https://cz.sputniknews.com/20210714/hasici-meli-napilno-kvuli-vecernim-bourkam-museli-k-600-vyjezdum-15140669.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

extrémní počasí, déšť, počasí, hasiči, bouře, česká republika