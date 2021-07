https://cz.sputniknews.com/20210714/v-nemecku-promluvili-o-progresu-v-jednanich-s-usa-ohledne-plynovodu-nord-stream-2-15141090.html

V Německu promluvili o progresu v jednáních s USA ohledně plynovodu Nord Stream 2

Německý ministr zahraničí Heiko Maas si myslí, že na jednáních s USA ohledně plynovodu Nord Stream 2 se podařilo dosáhnout progresu, informuje o tom agentura... 14.07.2021, Sputnik Česká republika

Jak uvádí agentura, německý ministr neupřesnil, jestli je možné očekávat nějaký průlom při schůzce německé kancléřky Angely Merkelové s americkým prezidentem Joe Bidenem.Konkrétní termíny ministr také neuvedl.Dnes se Merkelová vydá na oficiální návštěvu Washingtonu, kde se ve čtvrtek setká s prezidentem Bidenem. Kromě dvoustranných vztahů bude jedním z témat také plynovod Nord Stream 2 a otázka zajištění Ukrajině záruk tranzitu ruského plynu.Nord Stream 2Projekt plynovodu Nord Stream 2 předpokládá výstavbu dvou větví plynovodu o celkové kapacitě 55 miliard kubíků plynu ročně od pobřeží Ruska přes Baltské moře do Německa. Výstavba se blíží ke konci: první větev už byla položena, druhá může být dokončena do konce srpna.Proti projektu aktivně vystupují USA, které prosazují v EU svůj zkapalněný zemní plyn, a také Ukrajina a několik evropských zemí. V prosinci roku 2019 zavedl Washington sankce proti plynovodu.V Moskvě nejednou vyzvali k tomu, aby nebyla tato situace politizována, a připomínali, že plynovod Nord Stream 2 bude výhodný jak pro Rusko, tak i Evropskou unii.

Důkaz posloupnosti skutečné moci. Naše vláda spravuje tento stát, Německo spravuje EU a Evropským státům vládne United States Deparlament of State.

wwwbuerger..

Maas je neodůvodněle optimistický. To já mám zrovinka před očima také cíl .... je to jistá část Fabriciova těla, očekávající průlom. Není nad to, než když se dva sexuálně alternitivní, mají skutečně rádi. Zítra mám rande k dislutérem Kalouskem, který má všech 5 pohromadě. Zjistil jsem, že skryté tužby a velmi nízké pudy, máme velmi podobné...

