Vědci objevili v lidském organismu koronavirovou „nádrž“

Koronavirus SARS-CoV-2 je schopný se rozmnožovat ve slinných žlázách, míní skupina patologů, stomatologů a otolaryngologů z Lékařské školy Univerzity Sao Paolo... 14.07.2021, Sputnik Česká republika

Vědci zanalyzovali vzorky tří typů slinných žláz (příušních, dolních podčelistních a malých) u dospělých pacientů, jež zemřeli na covid-19. Díky tomu dospěli k závěru, že právě tkáně produkující a vylučující sliny slouží jako „nádrže“ na infekci. S pomocí elektronického mikroskopu sledovali nejen přítomnost patogenu, ale také jeho replikaci v buňkách.Zmiňme, že již dříve vědci ve slinných vývodech objevili receptory ACE2, se kterými je spojena bílkovina SARS-CoV-2 a dělá z nich „vstupní bránu“ pro infekci. Předtím bylo rovněž dokázáno, že kromě ACE2 slouží terči pro patogen minimálně dva receptory ve slinných žlázách, TMPRSS2 (proteáza) a furin.I když se dnes předpokládá, že infekce proniká do těla hlavně přes nos, vědci hodlají na základě nového výzkumu prověřit, zda může být i dutina ústní prostředím pro přímé proniknutí viru.Covid-19 se šíří rychleji než vakcínyGenerální tajemník OSN António Guterres dříve učinil prohlášení, že se koronavirus po světě šíří rychleji než vakcíny, a že pandemie covid-19 brzy neskončí.Když podle jeho slov viru dovolíme, aby se dál šířil, budou ohroženy další miliony lidí. Guterres řekl, že čím je toto šíření aktivnější, tím více kmenů se objevuje, a to „kmenů ještě nakažlivějších, ještě smrtelnějších“ a odolnějších vůči vakcínám.Guterres tak znovu vyzval k vytvoření globálního plánu vakcinace, „aby byla výroba vakcín minimálně zdvojnásobena, a aby byla zajištěna jejich spravedlivá distribuce“.Generální tajemník dříve prohlásil, že by globální plán vakcinace sjednotil všechny, kdo mají potřebnou moc, vědeckou expertízu, výrobní a finanční možnosti.Univerzita Hopkinse a WHO předtím informovaly, že počet obětí koronaviru dosáhl v celém světě čtyř milionů.

