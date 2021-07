https://cz.sputniknews.com/20210714/zkorumpovana-babis-v-bitve-s-tranparency-international-trva-na-primerenosti-sve-kritiky-15144004.html

„Zkorumpovaná.“ Babiš v bitvě s Tranparency International trvá na přiměřenosti své kritiky

Podle názoru právníka Andreje Babiše je kritika Transparency International ohledně její údajné zkorumpovanosti přiměřenou kritikou. Spor se vrátil ke... 14.07.2021, Sputnik Česká republika

Transparency International se soudí, neboť má dojem, že předseda vlády organizaci poškozuje svými údajně lživými výroky. Babiš prý celkem 17krát označil organizaci za zkorumpovanou od doby podání žaloby, informuje portál České noviny. Jedním z požadavků organizace je, aby se Babiš v budoucnosti zdržel podobných vyjádření.Transparency International Andreje Babiše dlouhodobě kritizuje kvůli jeho údajnému střetu zájmů a dotační kauze okolo Čapího hnízda. Krajský soud už jednou rozhodl, že Babiš se omlouvat nemusí, protože jeho výroky významně nezasáhly do práv Transparency International. Odvolací soud nicméně konstatoval, že rozsudek se nedostatečně vypořádal s termínem „zkorumpovaný“, jenž evokuje trestní jednání.Právní zástupce předsedy vlády Jiří Urbánek na dnešním zasedání soudu uvedl, že Andrej Babiš netvrdil, že by se organizace dopustila zločinu, nýbrž jen vyjádřil názor na způsob jejího financování od ministerstev a od subjektů, jež má Transparency International z povahy věci kontrolovat.Kritika PirátůPředseda vlády Andrej Babiš soustavně nekritizuje pouze Transparency International. Kritika Pirátů ze strany premiéra Andreje Babiše rovněž nebere konce. Ve svém posledním díle pořadu Čau lidi je obvinil ze zrady kvůli tomu, že chtějí na úrovni Rady EU zrušit veto členských zemí v otázkách zahraniční politiky a daní. Podle Babiše tak o Česku budou rozhodovat Němci, kteří mohou do země nastěhovat migranty.Premiér promluvil ve svém pořadu o nárůstu indické mutace koronaviru, očkování a pomoci postiženým tornádem. Pak ale přišlo na řadu „pirátské okénko“, ve kterém pirátskou opozici vůbec nešetřil.„A teď pauza. Soustřeďte se,“ upozornil Babiš diváky a vytáhl obří reprodukci tweetu pirátského místopředsedy Evropského parlamentu Marcela Kolaji. Na fotografii Kolaja stojí se šéfem českých Pirátů Ivanem Bartošem vedle předsedy Evropského parlamentu Davidem Sassolim.Podle českého premiéra je nastolení většinového hlasování vlastizrádnou politikou, která připraví Českou republiku o suverenitu.

