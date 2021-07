https://cz.sputniknews.com/20210715/cesko-je-podle-kulhanka-pripraveno-pomoci-litve-kvuli-nelegalni-migraci-15157800.html

Česko je podle Kulhánka připraveno pomoci Litvě kvůli nelegální migraci

Česko je podle Kulhánka připraveno pomoci Litvě kvůli nelegální migraci

Ministr zahraničí ČR Jakub Kulhánek zveřejnil na sociální síti tweet, ve kterém informuje o tom, že naše země je připravena pomoci Litvě kvůli nelegální... 15.07.2021, Sputnik Česká republika

Ministr vnitra Jan Hamáček zveřejnil na Twitteru status, ve kterém píše, že na radě ministrů vnitra EU společně s Dánskem, Nizozemím a Rakouskem jednoznačně podpořili Litvu. Ta podle jeho slov čelí „organizovanému pokusu běloruského diktátora Lukašenka vysílat přes její území do EU ilegální migranty“.Na tento status zareagoval i ministr zahraničí Jakub Kulhánek. „Jsme připraveni pomoci Litvě čelící v současné době hanebnému nátlaku ze strany Lukašenkova režimu, který zneužívá nelegální migraci,“ napsal.Litva a nelegální migraceZmiňme, že Litva hlásí v poslední době růst počtu zadržovaných nelegálních migrantů na hranici s Běloruskem. Úřady této země vyhlásily 2. července mimořádnou situaci v souvislosti s přívalem nelegálních migrantů. Podle nejnovějších údajů více než 1,7 tisíce nelegálních migrantů bylo zadrženo v Litvě na hranici s Běloruskem od začátku tohoto roku, což více než 21krát převyšuje ukazatele z minulého roku. Běloruský prezident Alexandr Lukašenko ze své strany prohlásil, že jeho země už nebude zadržovat proud nelegálních migrantů do členských zemí EU – kvůli sankcím Západu nemá na to Minsk „ani peníze, ani síly“.Po volbách běloruského prezidenta 9. srpna roku 2020, v nichž už po šesté zvítězil Lukašenko, který získal podle informací Ústřední volební komise 80,1% hlasů, začaly v zemi hromadné protestní akce opozice, pro jejichž potlačení použily silové rezorty speciální prostředky a techniku. Běloruská KGB 11. února prohlásila, že se situace v zemi stabilizovala, špička protestů pominula a jejich projevy pomalu mizí.Vztahy Běloruska se západními zeměmi se po volbách prudce zhoršily. Evropská unie, Velká Británie, USA, Kanada a řada jiných zemí zaváděly po etapách sankce proti běloruským oficiálním osobám a také proti jednotlivým podnikům, obviňovaly Minsk z porušení průběhu voleb a z porušení lidských práv. V červnu zavedla EU ekonomické sektorové sankce proti Bělorusku.

