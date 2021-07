Česko-Slovensko ve dvou tweetech. Švehla z Bakalonovin porovnal přístup zemí k ekologickému plánu EK

https://cz.sputniknews.com/20210715/cesko-slovensko-ve-dvou-tweetech-svehla-z-bakalonovin-porovnal-pristup-zemi-k-ekologickemu-planu-ek-15150799.html

„Česko-Slovensko ve dvou tvítech,“ uvedl na svých sociálních sítích Švehla. Svá slova doprovodil dvěma fotografiemi. Na jedné je vyjádření slovenské prezidentky Zuzany Čaputové, na druhé je vyjádření mluvčího českého prezidenta Jiřího Ovčáčka.„Vítám robustní modernizační balíček EU Fit for 55. Ambiciózní a realistický plán pro rok 2030 na snížení emisí CO2 pro zelenější a udržitelnější budoucnost na Slovensku. Zelená transformace je pro všechny priorita,“ napsala Zuzana Čaputová.Výrazně jiný názor má na pokus o vyšachování spalovacích motorů ze hry k roku 2035 mluvčí českého prezidenta Jiří Ovčáček. Ten přirovnal činnost Evropské komise k Nejvyššímu sovětu SSSR.„Nejvyšší sovět rozhodl, že SSSR do roku 2035 porazí klima a bude poroučet větru a dešti. Sovětské republiky budou plán šťastně plnit. Kdo nebude šťastný, bude k tomu vhodně motivován. Sovětské korporace navýší zisky, sovětští občané vše radostně zaplatí. EU 2021,“ uvedl k plánu Evropské komise prezidentův mluvčí.EK a rok 2035Evropská komise včera představila plán, podle něhož chce Evropská komise automobilkám od roku 2035 zakázat, aby nové automobily generovaly emise oxidu uhličitého. Počítá se s výraznou podporou elektromobilů a budování infrastruktury pro jejich obsluhu, včetně dobíjecích stanic.Balíček Evropské komise nese název Fit for 55. Upravuje již existující legislativu, ale přináší i nové návrhy zákonů, aby bylo možné dosáhnout klimatických cílů do roku 2030. Podle plánů by se mělo k roku 2030 snížit znečištění ovzduší o 55 % ve srovnání s rokem 1990. Do poloviny století pak chce Evropská unie odstranit generátory emisí skleníkových plynů.Návrhy Evropské komise také počítají s tím, že prostřednictvím povolenek se bude platit i za znečišťování ovzduší ze silniční či lodní dopravy a vytápění budov.V souvislosti s klimatickými cíli se má také zavést takzvané uhlíkové clo. To budou platit průmyslové podniky exportující do neekologicky vyráběné výrobky do Evropské unie. V případě, že návrhy Evropské komise budou schváleny, začnou platit od roku 2026.OdporProti těmto návrhům EK se již postavily dvě největší evropské ekonomiky – Německo a Francie. Německo poukazuje na technicky nesplnitelné požadavky EK, Francie zase hraje o přibližně 100 tisíc pracovních míst, které by realizace plánů mohla ohrozit.„Věřím, že všichni výrobci jsou si vědomi, že přísnější normy jsou na cestě. Ale ty normy musí být technicky splnitelné,“ uvedl k návrhům Evropské komise pro německou agenturu DPA německý ministr dopravy Andreas Scheuer.

