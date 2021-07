https://cz.sputniknews.com/20210715/estonsko-informovalo-ze-vyhosti-ruskeho-diplomata-15154020.html

Estonsko informovalo, že vyhostí ruského diplomata

Estonsko informovalo, že vyhostí ruského diplomata

Estonské ministerstvo zahraničí si ve čtvrtek předvolalo ruského velvyslance v Tallinnu Alexandra Petrova, aby mu předalo nótu, kterou prohlásilo jednoho z... 15.07.2021, Sputnik Česká republika

„Doufáme, že tato epizoda nepoškodí dvoustranné vztahy mezi Estonskem a Ruskem. Estonsko má i nadále zájem na dobrých a konstruktivních sousedských vztazích. Je velmi nešťastné, že Rusko zvolilo nepřátelskou linii v komunikaci s EU a jejími členy,“ uvádí se v prohlášení.Ruská FSB oznámila, že Lätte byl 6. července zadržen při přebírání tajných materiálů od ruského občana. Bylo konstatováno, že tato činnost je neslučitelná se statusem diplomata a je zjevně nepřátelská vůči Ruské federaci, diplomat bude podroben opatřením v souladu s normami mezinárodního práva. Později ruské ministerstvo zahraničí prohlásilo Lätteho za personu non grata.Estonská premiérka Kaja Kallasová dříve prohlásila, že to, co se stalo v Petrohradě, byla provokace FSB proti estonskému diplomatovi, který podle ní „vykonával svou obvyklou práci v hostitelské zemi v souladu se všemi právními úkony“.Vedoucí komunikačního oddělení estonského ministerstva zahraničí Aari Lemmiková zase uvedla, že tato skutečnost nebude mít příznivý dopad na konstruktivní vztahy Ruska a Evropské unie. Podle vyjádření Lemmikové byl konzul zadržen na pracovním jednání ve Státním polytechnickém institutu v Petrohradu. Estonský resort má za to, že obvinění konzula jsou neopodstatněná a dokazuje to, že Kreml chce jít cestou konfrontace místo toho, aby přehodnotil své vztahy s Evropskou unií.Zadržení ukrajinského konzulaPřipomeňme, že v dubnu Federální služba bezpečnosti RF zadržela ukrajinského konzula Alexandra Sosonjuka v Petrohradě při přijímání utajovaných informací od ruského občana. Šlo o informace obsažené v databázích bezpečnostních sil. Konzul pracoval v zemi mnoho let: na webových stránkách generálního konzulátu Ukrajiny v Petrohradě jsou záznamy o jeho pracovním poměru již od října roku 2012. Konzul musel opustit zemi. Jako reakci ukrajinské úřady vyhlásily pracovníka ruského velvyslanectví za persona non grata. Následně státy vyhostily ještě po jednom diplomatovi.

