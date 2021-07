Evropská komise jde po Maďarsku a Polsku kvůli LGBT. Hrozí soudy

https://cz.sputniknews.com/20210715/evropska-komise-jde-po-madarsku-a-polsku-kvuli-lgbt-hrozi-soudy-15153789.html

Kvůli možnému porušování práv sexuálních menšin dnes zahájila Evropská komise řízení s Polskem a Maďarskem. Dala oběma zemím v dopise na reakci dva měsíce. 15.07.2021, Sputnik Česká republika

V Polsku Evropské komisi vadí zóny bez LGBT, jež byly vyhlášeny desítkami měst a obcí. V Maďarsku je to nový zákon zakazující propagaci homosexuality ve školách. Mluvčí Evropské komise Johannes Bahrke na konto obou zemí uvedl, že „rovnost a respekt k lidským právům jsou základní hodnoty EU“. „Komise použije veškeré nástroje, aby tyto hodnoty hájila,“ dodal.Vůči novým maďarským zákonům měla výhrady i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Ta již v červnu hovořila o nutnosti tvrdého přístupu k Maďarsku. Vůči zákonu z dílny strany Fidesz předsedy vlády Viktora Orbána, jenž zakazuje jakoukoli prezentaci homosexuality a děl s ní spojených na školách pro děti do 18 let, vyjádřila nevoli a označila ho za ostudný. Orbán její slova odmítl a podtrhl, že zákon chrání děti před sexuálním zneužíváním.Vůči polským městům, které vyhlásily zóny bez LGBT, již Evropská unie uplatňuje sankce – zastavila jim financování z unijních fondů.Nevyhoví-li země námitkám unie, může řízení dospět až k soudu EU. Ten má možnost zrušení sporných pravidel nařídit pod hrozbou vysokých pokut. Polsko přitom řeší, zdali má jeho právo přednost před evropským právem. Polský ústavní soud včera rozhodl, že normy Evropské unie odporují polské ústavě.„Předpisy unijních smluv jsou v rozporu s ústavou v rozsahu, v jakém zavazují Polsko vykonat předběžná opatření týkající se soudnictví,“ citují polské noviny Gazeta Wyborcza rozhodnutí polského ústavního soudu. Řízení se týkalo rozhodnutí Soudního dvoru EU, který nařídil Polsku, aby okamžitě přestalo uplatňovat své předpisy týkající se disciplinární komory polského nejvyššího soudu.Tento polský přístup k evropským zákonům by, podle některých komentátorů, mohl ohrozit další přebývání země v rámci Evropské unie.OrbánMaďarský premiérem Viktor Orbán nehodlá ustupovat tlaku Západu v otázce rodinné politiky. Kritika domnělého omezování práv sexuálních menšin podle něj představuje pozůstatek kolonialismu, řekl na začátku července.Lídři Evropské unie kritizovali Orbánovu vládu za nový zákon, který zakazuje propagovat homosexualitu na školách. Vůbec nejtvrdší byl dánský premiér Mark Rutte, který Orbánovi vzkázal, aby Maďarsko respektovalo práva LGBT, nebo vystoupilo z Evropské unie.„Jedná se o koloniální přístup,“ reagoval Orbán v pátek ve vysílání veřejnoprávního rozhlasu. Maďarská vláda trvá na tom, že zákon není namířen proti homosexuálům, nýbrž má chránit děti. Sexuální výchovu prý mají mít na starosti rodiče, a ne školy.

