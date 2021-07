https://cz.sputniknews.com/20210715/media-americti-generalove-se-bali-ze-trump-podnikne-prevrat-15150376.html

Média: Američtí generálové se báli, že Trump podnikne převrat

Média: Američtí generálové se báli, že Trump podnikne převrat

Vysocí američtí generálové se obávali, že se Donald Trump pokusí o převrat po prohraných prezidentských volbách v listopadu 2020, informuje televize CNN s... 15.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-15T12:59+0200

2021-07-15T12:59+0200

2021-07-15T12:59+0200

svět

prezident

donald trump

cnn

volby

joe biden

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/13422273_0:0:2188:1231_1920x0_80_0_0_d8f2b3fa87918fb737580081fcb4941a.jpg

Kniha I Alone Can Fix It: Donald J Trump’s Catastrophic Final Year (Jen já to umím napravit: Katastrofální poslední rok Donalda J. Trumpa) novinářů Carol Leonnigové a Philipa Ruckera je věnována poslednímu roku Trumpova pobytu na postu prezidenta USA.Ve výňatcích z knihy se uvádí, že předseda sboru náčelníků štábů amerických ozbrojených sil Mark Milley „byl natolik otřesen tím, že se Trump a jeho spojenci mohou pokusit po volbách o převrat, nebo jiné nebezpečné a nelegitimní akce, že spolu s jinými vysokými úředními osobami naplánoval různé způsoby zastavení prezidenta“.Leonnigová a Rucker píšou, že Milley považoval Trumpa za „klasického autoritářského lídra, který nemá co ztratit“, a viděl podobu mezi rétorikou Adolfa Hitlera a prohlášeními tehdejšího prezidenta USA o zfalšování voleb.Volby 46. prezidenta USA se konaly 3. listopadu 2020. Zvítězil kandidát za Demokratickou stranu, bývalý viceprezident Joe Biden. Republikán Donald Trump neuznával do poslední chvíle porážku ve volbách, odmítl přítomnost na Bidenově inauguraci, což byl první takový incident za 150 let.Trumpovi stoupenci zaútočili 6. ledna po mítinku ve Washingtonu na Kapitol, činnost Kongresu byla na několik hodin přerušena. V důsledku nepokojů zahynula účastnice demonstrací a policista, tři další lidé zemřeli na příčiny nesouvisející s násilím. Poté, co policie vyhnala protestující z budovy Kongresu, schválili kongresmani Bidenovo vítězství v prezidentských volbách. Sněmovna reprezentantů vyhlásila Trumpovi impeachment za povzbuzování ke vzpouře, ale Senát ho zprostil viny.

Ykcenaj Naj Škoda že až Bůh ví se možná dovíme pravdu o té vzorové demokracii a vzoru pro náši Evropu a hlavně EU a jejich papalášů. A to budeme čumnět. Nikdy jsem si nedělal iluze o zemi, která vyvraždila původní obyvatele, roky dovážela otroky pro svůj blahobyt, kterým se chlubí ,loupí kde se dá a zemně bohaté na nerostné bohatství jsou vždy v hledáčku USA-vždy se najde nějaká opozice, nějaký Bin Ladin a už to frčí-demokracie na cestě,majdan a podobná záchrana národa. Z 45 mil ukrajinci je zbídou 30 milionů a EU tleská- to je zrůdnost.... 2

1

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

prezident, donald trump, cnn, volby, joe biden, usa