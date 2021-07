https://cz.sputniknews.com/20210715/mimoradna-schuze-snemovny-byla-prerusena-kvuli-nedostatecnemu-poctu-poslancu-15156899.html

Mimořádná schůze Sněmovny byla přerušena kvůli nedostatečnému počtu poslanců

V pátek bude poslední řádná schůze dolní komory před parlamentními prázdninami.Jednání začalo ráno v devět hodin, do páté hodiny odpoledne se ale poslanci nikam nedostali, proto byla nakonec schůze přerušena.Lubomír Volný si vzal slovo v 9:10 a mluvil téměř dvě hodiny. Vyjádřil svůj názor na očkování a také hovořil o možném zhoršení epidemické situace na podzim.Řečnili pak i další poslanci. Ve 13:00 začala obědová přestávka, ale ani do té doby poslanci o vzniku komise nehlasovali.Průběh schůze okomentoval také Zdeněk Ondráček (KSČM): „Je to přehlídka ztraceného času. Přemýšlel jsem, zda sem vůbec chodit. Ale jsem za to placen, tak jsem přišel,“ řekl.Zdůraznil, že asi 90 poslanců nepřišlo. Například lídři koalice Spolu byli na předvolební návštěvě v Plzeňském kraji. Informovala o tom předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová na svém účtu na Twitteru.Odpolední část také nezačala, jak je zvykem ve 14:30. SPD si totiž vzalo přestávku na jednání poslaneckého klubu do 16 hodin, z důvodu odpoledního zahájení předvolební kampaně.V sále však nebylo potřebných 67 poslanců. Mimořádná schůze dnes skončila poté, co Zdeněk Ondráček (KSČM) navrhl její přerušení do přítomnosti ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD). K hlasovacímu zařízení nebyl přihlášen dostatek poslanců, potřebných k tomu, aby mohla Sněmovna hlasovat.Mimořádnou schůzi prosazovali zástupci opozice - Spolu a Piráti se STAN, kteří chtěli zřídit vyšetřovací komisi k řešení situace s pandemií. Vyšetřovací komise měla mít na starosti kontrolu nákupu a distribuce zdravotnického materiálu, kompenzační opatření a důvody extrémně dlouhého období uzavření škol. Představitelé hnutí ANO a KSČM dali najevo, že budou vystupovat proti komisi.Dnes na schůzi měla být projednána také novela sněmovního jednacího řádu. Navrhovala, aby poslancům za nevhodné chování v parlamentu byla pokuta strhávána přímo z platu a paušálních náhrad. Projednán měl být také pandemický stav. Program obsahoval celkově 12 bodů.

