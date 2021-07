https://cz.sputniknews.com/20210715/ministryne-spravedlnosti-podala-karnou-zalobu-na-byvaleho-nejvyssiho-statniho-zastupce-zemana-15157076.html

Ministryně spravedlnosti podala kárnou žalobu na bývalého nejvyššího státního zástupce Zemana

Ministryně spravedlnosti podala kárnou žalobu na bývalého nejvyššího státního zástupce Zemana

Server Seznam Zprávy dnes přišel s informací, že ministryně spravedlnosti Marie Benešová podala kárnou žalobu na bývalého nejvyššího státního zástupce Pavla... 15.07.2021, Sputnik Česká republika

Mluvčí ministerstva pro ČTK uvedl krátký komentář bez podrobností. „Mohu bez dalších podrobností potvrdit, že kárnou žalobu na Pavla Zemana týkající se výhradně kauzy Czernin jsme dnes odeslali Nejvyššímu správnímu soudu,“ sdělil a potvrdil tak informaci, kterou přinesly Seznam Zprávy.Benešová hovořila o tom, že zvažuje podání kárné žaloby na Zemana již v loňském roce na jaře. Již tehdy zvažovala možnost návrhu na Zemanovo odvolání z funkce.Zeman měl totiž v roce 2014 iniciovat neformální schůzku se soudcem Janem Czerninem, aby zprostředkoval smírné řešení sporu mezi zástupci svého rodu a Zemanovým přítelem Petrem Habersbergerem. Tomu restituce czerninského majetku znemožnily nabýt pozemky, na nichž hospodařil.Za zmínku stojí, že Benešová také původně zmiňovala podání kárné žaloby na Zemana v souvislosti s vrbětickou kauzou. Benešová dříve uvedla, že považuje za problematické Zemanovo vystoupení na tiskové konferenci po jednání vlády dne 19. dubna, kde uvedl, že kauza Vrbětice může být odložena. Podle ní tím porušil zákon o státním zastupitelství. Konec Pavla ZemanaPavel Zeman se funkce nejvyššího žalobce ujal dne 1. ledna 2011, kdy na této pozici vystřídal Renatu Veseckou. Státní zástupce řídil Zeman přesně deset a půl roku. Nikdo jiný v pozici nejvyššího žalobce nesloužil tak dlouho. Dne 14. května však oznámil, že se vzdává funkce. Jako hlavní důvod svého odchodu uvedl zejména tlak ze strany ministryně spravedlnosti Marie Benešové.V rozhovoru pro ČTK se vyjádřil i k onomu nátlaku. „Co se týče nátlaku ze strany politiků, já jsem o jednom hovořil při své rezignaci. Vnímám to tak, že justice jako taková, kam patří soudy a státní zastupitelství, je velice křehká entita, která nemá v podstatě způsob, jak se efektivně bránit proti různým atakům, ať už ze strany veřejnosti, politiků či médií. Vychází to z toho, že justice je konzervativní, a je to tak správně,“ míní a dodal, že své rezignace nelituje a těší se na život po funkci nejvyššího státního zástupce.Uveďme, že Benešová tento tlak odmítá. Dotyčná ale prohlásila, že se chystá podat na Zemana kárnou žalobu, a to kvůli vrbětické kauze. Stála si za tím, že se Zeman dopustil prohřešku, když veřejně informoval o základních faktech této kauzy.Vláda Andreje Babiše poté schválila návrh ministryně spravedlnosti Marie Benešové a jmenovala Igora Stříže na post nejvyššího státního zástupce. Stříž byl dosavadním náměstkem bývalého nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana.

