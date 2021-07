https://cz.sputniknews.com/20210715/motivovat-k-ockovani-a-trasovat--pirati-a-stan-maji-plan-na-udrzeni-otevrenych-obchodu-15151012.html

Motivovat k očkování a trasovat: Piráti a STAN mají plán na udržení otevřených obchodů

Piráti a STAN na dnešní tiskové konferenci v Poslanecké sněmovně představili své priority pro udržení otevřených obchodů. Podle jejich názoru by měl stát více... 15.07.2021, Sputnik Česká republika

Jako další klíčovou proměnou volební političtí partneři vidí v pokračování bezplatného testování. Podle názoru politických stran je klíčové, aby očkování proti koronaviru zůstalo nadále dobrovolné. Přístup k němu však má být co nejsnazší. V souvislosti s tím například navrhují pro očkování využití lékáren.Petr Gazdík ze STAN vyzval vládu, aby připravila plány na návrat dětí do škol v září. Podle jeho názoru by školy měly být v případě potřeby uzavírány lokálně, zároveň by měli dostat větší pravomoci zřizovatelé a ředitelé škol.Motivace na SlovenskuMotivace k očkování zavádí v těchto dnech Slovensko. Slovenská prezidentka včera podepsala novelu zákona, podle níž bude moci země vyhlašovat soutěže o finanční odměnu pro ty, kdo se již nechali očkovat proti koronaviru.Dále díky novele zákona také bude moci být cestovním kancelářím poskytnuta návratná finanční výpomoc na vrácení záloh klientům, jejichž zájezdy se neuskutečnily. Současně s tím se zavádí takzvaná očkovací prémie a zprostředkovatelský bonus. Očkovací prémie a zprostředkovatelský bonus mají sloužit pro motivaci lidí, aby se šli nechat očkovat.Slovenská prezidenta nicméně v minulosti uvedla, že je potřeba provádět i informační kampaně týkající se koronaviru a očkování, aby bylo možné dosáhnout dostatečné míry naočkovanosti. Podle jejího názoru je potřeba, aby stát měl vedle finanční motivace zaplacenou i informační kampaň.Co se týče výše očkovacích prémií pro loterie, ty nesmí týdně přesáhnout dva miliony euro. U zprostředkovatelského bonusu jeho výše závisí od věku očkované osoby. Jednomu zprostředkovateli přitom může být odměna vyplacena maximálně v 50 případech.

