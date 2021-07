https://cz.sputniknews.com/20210715/na-slovensku-bude-nova-vyhlaska-tykajici-se-prechodu-pres-hranice-15153265.html

Na Slovensku bude nová vyhláška týkající se přechodů přes hranice

Rozhodnutí Ústavního soudu SR, které pozastavilo účinnost vyhlášky Úřadu veřejného zdravotnictví z 9. července, je věcně správné. Dnes o tom informoval... 15.07.2021, Sputnik Česká republika

Záměrem opatření z vyhlášky bylo podle ministra zdravotnictví to, aby se lidé očkovali a aby měli po vycestování alespoň jednu dávku vakcíny proti koronaviru.Opatření budou podle jeho názoru přísnější, protože se bude rozlišovat mezi osobou s první dávkou vakcíny a osobou nenaočkovanou. Nová vyhláška o režimu na hranicích by měla být zveřejněna v pátek a platit by měla od pondělí 19. července.Již první den po návratu by lidé měli mít možnost projít PCR testování a při negativním výsledku se tak vyhnout karanténě. Přechodná ustanovení by měla platit dva týdny.Podle ministra těmto přechodným ustanovením se upraví návrat ze zahraničí lidí naočkovaných pouze první dávkou, kteří již vycestovali, aby se jim co nejméně zkomplikoval život.Později vznikne nový režim. „Následně se přejde na standardní režim, kdy na hranicích budou dvě kategorie – chránění a nechránění,“ řekl Lengvarský a dodal, že očkovaní první dávkou budou spadat do kategorie nechráněné.Slovenský šéf resortu zdravotnictví ještě jednou zdůraznil, že opatření na hranicích se zatím nemění, a apeloval na lidi, aby dodržovali opatření na hranicích.V souladu s vyhláškou z 9. července se dvoutýdenní karanténě vyhnou pouze plně proočkované osoby, pracovníci určitých profesí a také lidé, kteří pouze projíždějí územím Slovenska. Během přechodného období se výjimka vztahuje také na osoby, které obdržely pouze první dávku očkovací látky a také pro osoby, které dojíždějí za prací. Zkrátit karanténu je možné na základě vykonání PCR testu, který lze podstoupit nejdříve pátý den izolace.U Ústavního soudu vyhlášku napadl opoziční Směr-SD, který se domnívá, že takový předpis diskriminuje neproočkované lidi při uplatňování jejich ústavního práva na svobodu pohybu a práva na svobodný vstup na území Slovenské republiky.Ústavní soud přijal návrh opozičních poslanců parlamentu k dalšímu jednání v plném rozsahu. O souladu vyhlášky s Ústavou SR bude soud ještě rozhodovat.V odůvodnění rozhodnutí Ústavní soud uvedl, že vyhláška považuje za plně naočkovanou osobu takovou, která obdržela pouze první dávku vakcinační látky proti koronaviru. Ústavní soud má za to, že podle vědeckých poznatků osoba po aplikaci první dávky očkovací látky nemá vytvořené protilátky v množství, které by jí zabezpečovaly dostatečnou ochranu před nákazou. Z toho tedy podle Ústavního soudu plyne, že tato vyhláška umožňuje přechod přes hranice osobám, které prakticky nejsou naočkovány.Proti opatření se už v pátek a sobotu konaly protesty na hranicích, včetně hraničních přechodů mezi Slovenskem a Českem. Nařízení také komplikovalo cesty turistů na Slovensko, což podle podnikatelů vyústilo v rušení pobytů turistů z Česka a Polska.Zmiňme, že ÚS tímto rozhodnutím obnovil platnost vyhlášky z června, podle které se při karanténních opatřeních zohledňuje epidemiologická situace zemí a podle toho se rozdělují na zelené, červené a černé.

