Německo: Povodně si vyžádaly 42 životů, Zeman kondoloval prezidentovi

Am Abend im Weinort #Rech an der #Ahr:

Ein Wohnwagen zerschellt an der Nepomukbrücke, erbaut 1723 - die älteste erhaltene Brücke im #Ahrtal. In den 298 Jahren hat sie noch nie so viel Wasser widerstehen müssen. Der #Pegel #Altenahr ist seit 20:45 Uhr ausgefallen. #Hochwasser pic.twitter.com/lQrLvdWvWf