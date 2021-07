https://cz.sputniknews.com/20210715/nestesti-jmenem-ceska-televize-medialni-expert-stepanek-poukazal-na-manipulacni-techniky-ct-15156487.html

„Neštěstí jménem Česká televize.“ Mediální expert Štěpánek poukázal na manipulační techniky ČT

Mediální expert a jedna z čelních tváří hnutí Trikolóra Petr Štěpánek poodhalil manipulativní techniky České televize. Jde prý o to udělat z jedněch... 15.07.2021, Sputnik Česká republika

Štěpánek na svých sociálních sítích vypráví příběh týkající se jeho a jedné z jeho známých, která ho údajně kritizuje za jeho soustavnou kritiku České televize. Ona prý její práci považuje za profesionální.Mediální expert zde dochází k závěru, že jeho známá konzumuje pouze mainstreamová masová média vyobrazující svět ne v jeho pestrosti, nýbrž pouze jedním přípustným směrem. On, na rozdíl od ní, získává informace z mnohem více zdrojů.„Ona a jí podobní prostě nemohou vědět, že na spoustu věcí existují také odlišné pohledy a že ten jediný názorový proud, který Česká televize ve svém zpravodajství a publicistice dlouhodobě upřednostňuje, je mnohdy zcela zavádějící, ba přímo manipulativní,“ napsal a dodal: „Metody, jak se to dělá, jsou vlastně docela jednoduché. Tady je několik příkladů. Něčemu se nenápadně přidá plusové znaménko, něčemu záporné. Někoho před kameru zvete, někoho ne. A když to děláte dlouhodobě, veřejnost to pochopitelně ovlivní.“Štěpánek následně přináší několik příkladů toho, „jak se to dělá“. První příkladem je mediální vytěžování jen vybraných politiků se „správným“ názorem. Zde pro názornost uvádí předsedkyni TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou.V druhém případě Petr Štěpánek poukazuje na práci České televize při informování o americké politické scéně. Na jedné straně prý ČT líčí republikány jako problémové a vytvářející překážky, zatímco destruktivní politické chování republikánů ponechává bez povšimnutí, či jim nepřisuzuje negativní hodnocení.„To, oč tu běží, je interpretace dějů. Když to děláte dlouhodobě, pozvolna přesvědčíte podstatnou část veřejnosti, že tihle to přece myslí dobře, zatímco ti druzí jsou kazisvěti. Jde jen o to, komu přidělíte jaké znaménko,“ píše mediální expert.Třetí příklad Petr Štěpánka: „Události 14. 7. 2021, Evropská komise přijala klimatický „poručíme větru, dešti“ balíček. A koho si ČT přizvala k oponentnímu rozhovoru? Někoho z dlouhodobých, zásadových, konzistentních kritiků unijního klimatického šílenství, třeba předsedkyni Trikolory Zuzana Majerovou? Ale kdepak. Hovoří Jan Skopeček z ODS. Což o to, tenhle poslední pravicový mohykán zfialovělé ODS říká rozumné věci. Problém je ale jinde. Jeho domovská ODS před unijním šílenství nazvaným Green Deal dávno srazila paty. Žádnou logiku v téhle dramaturgii nehledejme. Jde pouze o to, komu zpravodajská redakce fandí a komu ne. Za naše peníze.“„Je nutná změna“Podle jeho názoru je nezbytné udělat ve fungování České televize citelné změny, aby nesloužila pouze jako mediální štáb sil, jimž fandí. Způsob financování České televize formou takzvaných koncesionářských poplatků označil za „placení výpalného“, které navíc ještě nejvíce zatěžuje nejchudší části populace.Za jiné možnosti financování fungování České televize mediální expert označuje možnost vlastní kapitoly ve státním rozpočtu či formou dobrovolnosti poplatků. „Komu se tahle jednostranná masírka líbí, ať si ji platí. Každému jeho nebe! Pokud jsou pravdivé průzkumy veřejného mínění, kterými se vedení ČT ohání, totiž jak velké procento diváků je s vysíláním ČT spokojeno a že by dokonce rádi platili víc, žádné vyschnutí finančních zdrojů přece nehrozí. Ostatně i BBC, velký vzor, se vydává touto cestou,“ dodal Petr Štěpánek v závěru svého vyjádření na sociálních sítích.LGBT lobbing ČTČeská televize před týdnem dostala přes prsty od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, a to kvůli jednostrannému informování o LGBT.České televizi hrozí pokuta, napsala na svých stránkách Aliance pro rodinu, neboť jí Rada pro rozhlasové a televizní vysílání dala již podruhé za pravdu. „Již druhou stížnost Aliance pro rodinu na neobjektivnívysílání ČT o zákonech, které projednává Sněmovna ve věcech manželství, vyhodnotila Rada pro rozhlasové a televizní vysílání jako oprávněnou,“ uvedla Aliance.Stížnost byla podána, podle jeho slov z důvodu ochrany veřejnoprávního média, „aby aktivismus a politické názory některých redaktorů neznehodnocovali práci celé ČT a nepodkopávali důvěru nemalé části koncesionářů“. „Koncesionářů, kteří si přejí, aby dětem nikdo nebral právo na mámu a tátu a kteří ctí současný právní stav úpravy manželství jako svazku muže a ženy. Proto jsme podali oficiální stížnost,“ dodal Gregor.Redaktoři České televize, jak napsala Aliance pro rodinu, „opakovaně přebírají sugestivní marketingová hesla LGBTIQ+ aktivistů, namísto objektivních pojmů“.Předsedkyně Aliance pro rodinu Jana Jochová prohlásila, že organizace je „velmi ráda“, že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání uznala stížnost proti propagandě LGBT na obrazovce České televize za oprávněnou. „Ale to ne proto, že bychom chtěli nějak ublížit veřejnoprávní ČT. Ale prostě proto, že víme, jak obyčejným lidem vadí televizní „duhový nátlak“. Věříme, že veřejnoprávní médium musí z podstaty věci zachovávat objektivitu a pevně doufáme, že to ČT a její redaktoři konečně pochopí,” dodala Jana Jochová.

❌➗➖➕ Nechápu proč se pořád kritizuje ČT, jak provádí propagandu a manipulaci, když by bylo mnohem důležitější zrušit ty povinné žido poplatky, ať si ČT klidně vydělává prachy, jako i ostatní vysílače.. To je prostě vládně podporovaný zlodějský monopolismus proti ostatním vysílačům. 🇪🇺🇨🇿👎🤮🤮🚾🚾 1

1

