Peskov zhodnotil perspektivy vzájemného uznání vakcín Ruskem a EU

Téma vzájemného uznání vakcín Ruska a EU je na pořadu jednání, v Kremlu doufají, že se v důsledku dialogu podaří dosáhnout vzájemně přijatelného výsledku... 15.07.2021, Sputnik Česká republika

„Téma vzájemného uznání, to je téma, které je dnes na pořadu jednání. Doufáme, že se díky dialogu s EU podaří projednat toto téma a dospět k jistým rozhodnutím, zatím však konkrétní výsledky bohužel nejsou. Toto téma ještě bude třeba projednat,“ řekl Peskov novinářům v odpovědi na otázku, jestli prezident RF Vladimir Putin projednává otázku použití v zemi zahraničních vakcín.Ruská vakcína Sputnik V absolvuje od 4. března proceduru postupné expertízy v Evropské agentuře pro léčivé přípravky (EMA). V EMA dříve vyslovili naději, že po ukončení inspekcí v RF bude agentura moci zveřejnit termíny zhodnocení přípravku. Sputnik V byl zaregistrován v 68 zemích s celkovým počtem obyvatel přes 3,5 miliardy lidí. Údaje regulátorů řady zemí, včetně Argentiny, Srbska, Bahrajnu, Maďarska, Mexika a dalších států, získané při vakcinaci obyvatelstva svědčí o tom, že Sputnik V je jedna z nebezpečnějších a nejúčinnějších vakcín proti koronaviru.O možnosti použití zahraničních vakcín v RuskuPeskov rovněž okomentoval téma povolení prodeje zahraničních vakcín proti covidu-19 na ruském trhu a prohlásil, že se tato otázka zatím neprojednává, poněvadž Rusko má dost vlastních variant vakcín.„Máme dost vlastních, čtyři vakcíny. Cožpak to není možnost volby? V jistou chvíli mohou nestačit, ale vcelku máme dost pravidelné dodávky,“ řekl Peskov novinářům v odpovědi na otázku, proč do Ruska nepouštějí zahraniční vakcíny.Peskov dodal, že se otázka o použití v RF zahraničních vakcín „zatím vůbec neprojednává“.Očkování proti koronaviru se koná ve všech ruských regionech, ruské ministerstvo zdravotnictví zaregistrovalo v srpnu 2020 první vakcínu proti covidu-19 na světě vyvinutou Ústavem epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji v Moskvě. Byla pojmenována Sputnik V. V Rusku byly také vyvinuty vakcíny proti covidu-19 EpiVakKorona ústavem Vektor Rospotrebnadzoru a KoviVak vyvinutá Čumakovovým ústavem Ruské akademie věd. Na začátku května byla zaregistrována čtvrtá domácí vakcína Sputnik Light.

