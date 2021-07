https://cz.sputniknews.com/20210715/prazske-metro-bude-opet-jezdit-do-pulnoci-15149999.html

Pražské metro bude opět jezdit do půlnoci

Pražské metro bude opět jezdit do půlnoci

Jak dopravní podnik uvádí, poslední denní spoje budou z centra Prahy odjíždět v čase 00:02 až 00:08 v závislosti na lince a stanice.Dopravní podnik zároveň připomíná, že nadále platí povinnost cestujících mít zakrytá ústa a nos respirátorem (třídy KN95 nebo FFP2 nebo vyšší) nebo nanorouškou (splňující filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem) ve všech prostředcích veřejné dopravy, ve všech prostorech pražského metra a vnitřních prostorech Infocenter DPP.Jak uvádí ČTK, počet cestujících využívajících metro ve večerních hodinách po uvolnění protiepidemických opatření a ukončení omezení pohybu obyvatel postupně rostl.Poslední soupravy metra na lince A pojedou ze stanice Muzeum směrem ke stanici Depo Hostivař v 00:07 a ze stanice Můstek směrem do stanice Nemocnice Motol o minutu později. Na lince B budou soupravy odjíždět ze stanic Florenc na Černý Most a ze stanice Můstek na Zličín v 00:04. Metro do stanice Háje pojede ze stanice Muzeum na lince C v 00:02 a poslední spoj ve směru Letňany bude z Florence odjíždět v 00:05.Na spoje pražského metra budou navazovat i spoje autobusů a tramvají. Mírně se také prodlouží provoz povrchové MHD.Přes léto pražská MHD a příměstské a regionální autobusy jezdí podle prázdninového jízdního řádu. Plný provoz začne od 28. srpna.

