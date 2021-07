https://cz.sputniknews.com/20210715/priority-predsednictvi-v-eu-kulhanek-jednal-se-zastupci-parlamentnich-stran-15153472.html

Priority předsednictví v EU? Kulhánek jednal se zástupci parlamentních stran

Priority předsednictví v EU? Kulhánek jednal se zástupci parlamentních stran

Český ministr zahraničí Jakub Kulhánek dnes jednal se zástupci parlamentních stran o prioritách českého předsednictví v Evropské unii v oblasti vnějších... 15.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-15T15:13+0200

2021-07-15T15:13+0200

2021-07-15T15:13+0200

česko

jakub kulhánek

evropská unie (eu)

česká republika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/16/14226056_0:0:2999:1686_1920x0_80_0_0_4bfd5b30a0ee77a3b11e64b47eee16b6.jpg

Za ministerstvo zahraničí byli kromě Kulhánka přítomni také náměstci Jan Kohout a Aleš Chmelař. Za parlamentní strany se účastnili Jaroslav Bžoch (ANO), Alexandr Vondra (ODS), František Kopřiva (Piráti), Jiří Kobza (SPD), Ondřej Veselý (ČSSD), Jiří Valenta (KSČM), Ondřej Benešík (KDU-ČSL), Ondřej Kolář (TOP 09) a Radim Sršeň (STAN). Diskuze se účastnila také státní tajemnice pro evropské záležitosti Milena Hrdinková.Ministr Kulhánek při jednání zopakoval, že prioritami předsednictví za českou diplomacii jsou integrace západního Balkánu, transatlantické vztahy, čelení hybridním hrozbám a indopacifický region. Také by chtěl, aby v ČR proběhl summit členských států unie se zeměmi západního Balkánu. Uvažuje také o pořádání summitu EU s USA a EU s Indií.Česká republika bude Evropské unii předsedat ve druhé polovině příštího roku. Rozpočet předsednictví ČR bude 1,24 miliardy korun, proti předchozímu předsednictví v roce 2009 je zhruba třetinový. Vládní ČSSD a část opozice to považují za podhodnocené, podle bruselských diplomatů je to nejnižší částka, s níž se hodlá nějaká členská země své klíčové role zhostit, a limituje to české možnosti prosadit své priority.

https://cz.sputniknews.com/20210715/zeleny-eurokomisar-timmermans-proveri-ceskou-ekologii-15152165.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

jakub kulhánek, evropská unie (eu), česká republika